Тренер Степановой и Букина рассказал о первом официальном старте танцевальной пары

Тренер танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина Александр Свинин рассказал о сложностях в подготовке к серии Гран-при в Италии.

«При подготовке к сезону всё получилось не совсем так, как мы хотели. Тут и ковид, и потом у Саши была тяжёлая ангина. Вообще, у нас вся группа переболела. Причём не так, чтобы и партнёр и партнёрша, а ребята из разных пар. Но наконец уже со всем этим справились. Конечно, хотелось выступить ещё до этих соревнований, но уж как получилось. Первый старт — это всегда сложно», — цитирует тренера «Чемпионат».

Он также отметил, что специалистам понравились программы пары. Свинин добавил, что ребята постарались при постановке танцев.

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