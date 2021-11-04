Тренер Степановой и Букина рассказал о первом официальном старте танцевальной пары

Короткая ссылка
Тренер танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина Александр Свинин рассказал о сложностях в подготовке к серии Гран-при в Италии.
Тренер Степановой и Букина рассказал о первом официальном старте танцевальной пары
  • РИА Новости

«При подготовке к сезону всё получилось не совсем так, как мы хотели. Тут и ковид, и потом у Саши была тяжёлая ангина. Вообще, у нас вся группа переболела. Причём не так, чтобы и партнёр и партнёрша, а ребята из разных пар. Но наконец уже со всем этим справились. Конечно, хотелось выступить ещё до этих соревнований, но уж как получилось. Первый старт — это всегда сложно», — цитирует тренера «Чемпионат».

Он также отметил, что специалистам понравились программы пары. Свинин добавил, что ребята постарались при постановке танцев.

Ранее Бестемьянова раскритиковала предложение Жулина повысить баллы Туктамышевой за возраст.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить