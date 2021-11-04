Бестемьянова раскритиковала предложение Жулина повысить баллы Туктамышевой за возраст

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на предложение Александра Жулина добавить баллы за возраст в женском одиночном катании.

«Раз на то пошло, такое надо и во всех остальных видах спорта предложить. Это что, только для наших девочек актуально? У нас что, недостаточно фигуристок, что их надо ещё и мотивировать? Не понимаю. С нашей скамейкой запасных во всех видах на чемпионат России ехать интереснее, чем на чемпионат мира», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Напомним, что Александр Жулин поддержал 24-летнюю Елизавету Туктамышева, предложив добавить дополнительные баллы за возраст. По его мнению, тело спортсменок меняется, а выполнение некоторых элементов становится более трудным. Он также считает, что это будет мотивировать фигуристок продолжать карьеру.

Ранее Тарасова поддержала предложение добавлять баллы Туктамышевой за возраст.