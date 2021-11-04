Тарасова поддержала предложение добавлять баллы Туктамышевой за возраст

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала предложение Александра Жулина после участия 24-летней Елизаветы Туктамышевой на Skate Canada.

«Полностью поддерживаю Александра Жулина, предложившего добавлять Туктамышевой баллы за возраст. Интересное предложение! Такая система будет мотивировать возрастных спортсменок продолжать карьеры — это правильно. Но насколько реально реализовать идею — не знаем. Мне было бы интересно понаблюдать за такими изменениями», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, что Александр Жулин предложил ставить дополнительные баллы за возраст, так как тело фигуристок меняется, а выполнение некоторых элементов становится более сложным.

Ранее Авербух заявил, что Жулин шутил о баллах за возраст в фигурном катании.