Тарасова поддержала предложение добавлять баллы Туктамышевой за возраст
- РИА Новости
«Полностью поддерживаю Александра Жулина, предложившего добавлять Туктамышевой баллы за возраст. Интересное предложение! Такая система будет мотивировать возрастных спортсменок продолжать карьеры — это правильно. Но насколько реально реализовать идею — не знаем. Мне было бы интересно понаблюдать за такими изменениями», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Напомним, что Александр Жулин предложил ставить дополнительные баллы за возраст, так как тело фигуристок меняется, а выполнение некоторых элементов становится более сложным.
Ранее Авербух заявил, что Жулин шутил о баллах за возраст в фигурном катании.