Авербух о словах Жулина о баллах за возраст в фигурном катании: Саша просто пошутил

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух отреагировал на предложение тренера Александра Жулина мотивировать возрастных фигуристок дополнительными баллами.

«Думаю, Саша просто пошутил, больше говорить нечего по этому поводу», — сказал Авербух RT.

После выступления чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой на Гран-при Канады, на котором она завоевала серебро, Жулин предложил ставить дополнительные баллы за возраст, так как, по его мнению, тело спортсменок меняется, а выполнение некоторых элементов становится более сложным. Кроме того, он считает, что данное нововведение будет мотивировать фигуристок продолжать карьеру.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков оценил предложение Жулина ставить дополнительные баллы за возраст фигуристок.