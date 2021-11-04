Глава ФФККР оценил предложение Жулина ставить дополнительные баллы за возраст фигуристок

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова тренера Александра Жулина, который после успешного выступления чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой предложил выставлять дополнительные баллы возрастным спортсменкам.

«Это больше похоже, конечно, на шутку. Хотя я понимаю его желание и стремление. С большим уважением отношусь к Лизе Туктамышевой, но всё же это не так просто. Надо же понимать, сколько баллов будет даваться, за что именно и как. Должна быть разработана какая-то специальная система оценок. Сомневаюсь, что надбавка баллов за возраст в перспективе может появиться», — сказал Горшков RT.

По его словам, он не готов рассуждать, действительно ли подобное нововведение может мотивировать спортсменок на продолжение карьеры.

«Отношусь к этому как к юмору скорее. Не связываю его слова с рассуждениями о возможном повышении возрастного ценза. Мы же давно выступали против этого, наша позиция известна. Однако Лиза, конечно, молодец и заслуживает похвалы за своё катание. Она в очередной раз доказала, что возраст — не препятствие», — добавил президент ФФККР.

Ранее хореограф «Ледникового периода» и двукратный чемпион мира Максим Ставиский заявил, что Туктамышева заслуживает поехать на Олимпиаду в Пекине.