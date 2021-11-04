Глава ФФККР оценил предложение Жулина ставить дополнительные баллы за возраст фигуристок

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова тренера Александра Жулина, который после успешного выступления чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой предложил выставлять дополнительные баллы возрастным спортсменкам.
Глава ФФККР оценил предложение Жулина ставить дополнительные баллы за возраст фигуристок
  • РИА Новости

«Это больше похоже, конечно, на шутку. Хотя я понимаю его желание и стремление. С большим уважением отношусь к Лизе Туктамышевой, но всё же это не так просто. Надо же понимать, сколько баллов будет даваться, за что именно и как. Должна быть разработана какая-то специальная система оценок. Сомневаюсь, что надбавка баллов за возраст в перспективе может появиться», — сказал Горшков RT.

По его словам, он не готов рассуждать, действительно ли подобное нововведение может мотивировать спортсменок на продолжение карьеры.

«Отношусь к этому как к юмору скорее. Не связываю его слова с рассуждениями о возможном повышении возрастного ценза. Мы же давно выступали против этого, наша позиция известна. Однако Лиза, конечно, молодец и заслуживает похвалы за своё катание. Она в очередной раз доказала, что возраст — не препятствие», — добавил президент ФФККР.

Ранее хореограф «Ледникового периода» и двукратный чемпион мира Максим Ставиский заявил, что Туктамышева заслуживает поехать на Олимпиаду в Пекине.

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