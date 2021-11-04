Хореограф: Туктамышева заслуживает поехать на Олимпиаду в Пекине

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Хореограф «Ледникового периода», двукратный чемпион мира Максим Ставиский высказался о шансах россиянки Елизаветы Туктамышевой квалифицироваться на Олимпийские игры в Пекине и побороться там за медали.
Хореограф: Туктамышева заслуживает поехать на Олимпиаду в Пекине
  • Reuters

«Лиза справляется с элементами, она что, не заслуживает поехать на Игры? Заслуживает. Она боец. Прекрасно выглядит и качественно катается. Илья Авербух участвовал в постановке различных её программ. Если Туктамышева на чемпионате России хорошо откатает, попадёт в тройку призёров — спокойно должна ехать. Что она поборется за тройку, я не сомневаюсь. Но ей, конечно, нелегко бороться с кланом Тутберидзе. Это непосильная задача. Однако она с ней справляется. Я за Лизу. Я не говорю, что давайте все на эту сторону встанем и всё. Я и за Валиеву, и за Щербакову. Лиза заслуживает своё место на Олимпиаде так же, как и остальные девушки. Однако её появление там даст большую надежду многим», — приводит слова Ставиского «Спорт-Экспресс».

25-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, однако ни разу не выступала на Олимпийских играх.

Ранее Волосожар оценила выступления Валиевой, Туктамышевой и Косторной на Skate Canada.

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