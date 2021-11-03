Волосожар оценила выступления Валиевой, Туктамышевой и Косторной на Skate Canada

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Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар оценила выступления российских фигуристок в серии Гран-при — Skate Canada.
Волосожар оценила выступления Валиевой, Туктамышевой и Косторной на Skate Canada
  • AP

«Смотрела выборочно. Рада за свою любимицу Камилу Валиеву, я её обожаю и безумно рада её успеху. Хочу и Лизу Туктамышеву отметить, её успехи каждый раз заставляют отвешивать ей низкий поклон. Она огромная молодец. У Алёны Косторной за два сезона уже десять программ? Она в поисках лучшего, я не вижу здесь ничего плохого. Алёна очень достойно выглядит, меня всегда восхищает её катание. На льду она выступает как взрослая, осознанная, спортивная девушка» — цитирует Волосожар Sport24.

Напомним, что Камила Валиева выиграла турнир. Второе и третье места заняли Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.

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