Медведева ответила на вопрос Загитовой о новом номере с Милохиным
- Reuters
«Ребята, у вас был такой весёлый молодёжный номер, просто вау! Женя, вопрос к тебе. Ты редко катала такие зажигательные номера в спорте. Как тебе в таком амплуа?» — обратилась Загитова к Медведевой.
Евгения согласилась с утверждением подруги по команде.
«Это правда, что моё амплуа больше лирика, драма, в спорте брала в основном такие образы. Только в показательных номерах иногда зажигала, но не на турнирах. А у нас здесь турнир на «Ледниковом периоде». Но сейчас у меня время перемен, и мне в таком образе понравилось», — заявила Медведева.
Напомним, что Загитова является ведущей «Ледникового периода». Медведева выступает в паре с блогером Даней Милохиным. Обе фигуристки отказались от соревнований в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что Гурейро и Загорски пропустят Гран-при Франции.