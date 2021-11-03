Медведева ответила на вопрос Загитовой о новом номере с Милохиным

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос олимпийской чемпионки Алины Загитовой в проекте «Ледниковый период».
Медведева ответила на вопрос Загитовой о новом номере с Милохиным
  • Reuters

«Ребята, у вас был такой весёлый молодёжный номер, просто вау! Женя, вопрос к тебе. Ты редко катала такие зажигательные номера в спорте. Как тебе в таком амплуа?» — обратилась Загитова к Медведевой.

Евгения согласилась с утверждением подруги по команде.

«Это правда, что моё амплуа больше лирика, драма, в спорте брала в основном такие образы. Только в показательных номерах иногда зажигала, но не на турнирах. А у нас здесь турнир на «Ледниковом периоде». Но сейчас у меня время перемен, и мне в таком образе понравилось», — заявила Медведева.

Напомним, что Загитова является ведущей «Ледникового периода». Медведева выступает в паре с блогером Даней Милохиным. Обе фигуристки отказались от соревнований в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Гурейро и Загорски пропустят Гран-при Франции.

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