Гурейро и Загорски пропустят Гран-при Франции

Российская танцевальная пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не будет выступать на этапе серии Гран-при во Франции из-за того, что партнёрша не так давно выписалась из больницы.

«В связи с тем что Тиффани не так давно выписалась из больницы, мы качественно подготовиться к этапу Гран-при во Франции не успеем. А тянуть до последнего с принятием решения не в наших правилах. Потому было принято решение всё же пропустить этап. Это очень важный сезон, каждый шаг в нём нужно делать взвешенно и ответственно», — заявил Гурейро ТАСС.

Дуэт уже пропустил Гран-при США по причине того, что Загорски была госпитализирована.

Гран-при Франции пройдёт с 19 по 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Трусова получила травму ноги перед стартом этапа Гран-при в Америке.