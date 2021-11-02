Гурейро и Загорски пропустят Гран-при Франции
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«В связи с тем что Тиффани не так давно выписалась из больницы, мы качественно подготовиться к этапу Гран-при во Франции не успеем. А тянуть до последнего с принятием решения не в наших правилах. Потому было принято решение всё же пропустить этап. Это очень важный сезон, каждый шаг в нём нужно делать взвешенно и ответственно», — заявил Гурейро ТАСС.
Дуэт уже пропустил Гран-при США по причине того, что Загорски была госпитализирована.
Гран-при Франции пройдёт с 19 по 21 ноября.
Ранее сообщалось, что Трусова получила травму ноги перед стартом этапа Гран-при в Америке.