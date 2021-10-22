Трусова получила травму ноги перед стартом этапа Гран-при в Америке

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Российская фигуристка Александра Трусова получила травму перед стартом первого этапа серии Гран-при сезона-2021/22 Skate America.
Трусова получила травму ноги перед стартом этапа Гран-при в Америке
  • РИА Новости

«К сожалению, на первый этап Гран-при Александра приехала с травмой ноги, которая сейчас не позволяет ей тренироваться в полную силу. Тем не менее, зная характер нашей «русской ракеты», мы уверены, что зрители обязательно увидят сложнейшие технические элементы в её исполнении», — сообщили в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Напомним, что Александра Трусова примет участие на Гран-при в Америке. В женском одиночном катании из России также заявлены Дарья Усачёва и Ксения Синицына.

Ранее российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, рассказала о своём самочувствии.

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