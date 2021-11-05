Хромых: я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о своём желании усложнить контент в произвольной программе.

«Мне кажется, это цель любого спортсмена. Зачем этого стесняться? Я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе. Тройной аксель в произвольной ещё в моих мечтах. Пока что тройного акселя нет, я над этим работаю», — рассказала Хромых в интервью Первому каналу.

Напомним, что спортсменка выиграла турнир Budapest Trophy, опередив чемпионку мира Анну Щербакову.

Фигуристки примут участие в Гран-при Италии, который пройдёт в Турине с 5 по 7 ноября.

Ранее Ягудин заявил, что Коляда и Алиев войдут в тройку призёров на этапе Гран-при Италии.