Хромых: я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе

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Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о своём желании усложнить контент в произвольной программе.
Хромых: я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе
  • РИА Новости

«Мне кажется, это цель любого спортсмена. Зачем этого стесняться? Я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе. Тройной аксель в произвольной ещё в моих мечтах. Пока что тройного акселя нет, я над этим работаю», — рассказала Хромых в интервью Первому каналу.

Напомним, что спортсменка выиграла турнир Budapest Trophy, опередив чемпионку мира Анну Щербакову.

Фигуристки примут участие в Гран-при Италии, который пройдёт в Турине с 5 по 7 ноября.

Ранее Ягудин заявил, что Коляда и Алиев войдут в тройку призёров на этапе Гран-при Италии.

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