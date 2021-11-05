Ягудин: Коляда и Алиев войдут в тройку призёров на этапе Гран-при в Италии

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов на третьем этапе серии Гран-при в Италии.
Ягудин: Коляда и Алиев войдут в тройку призёров на этапе Гран-при в Италии
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«Думаю, что наши спортсмены — Коляда и Алиев — на Гран-при в Турине могут быть в тройке. Но с японцем Юмой Кагиямой, думаю, сейчас бесполезно соревноваться, он достаточно стабилен, что мы наблюдали в течение двух сезонов. А в карьере Коляды единственный пробел — это стабильность, всем остальным он владеет. То же самое касается Алиева. Человек безумно одарённый, имеющий элементы высшей сложности, но всегда нужно кататься чисто, и нам очень хотелось бы это видеть», — цитирует Ягудина ТАСС.

Напомним, что на турнире в составе сборной России выступят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. На Гран-при в Италии также заявлен серебряный призёр чемпионата мира японец Юма Кагияма.

Ранее Ягудин высказался о предстоящем этапе Гран-при в Италии.

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