Ягудин высказался о предстоящем этапе Гран-при в Италии

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился ожиданиями от третьего этапа серии Гран-при в Италии.

«Имея на бумаге несколько четверных, не факт, что ты их сделаешь. Всё будет зависеть от того, насколько ты владеешь психикой, чтобы всё это выполнить. Всё непредсказуемо: ты можешь быть сильнее на тренировках, а потом выйти и потерпеть поражение. Лёд скользкий, и только итоговый результат расставит всё на свои места, но мы верим, что наши фигуристки со всем справятся», — цитирует Ягудина ТАСС.

Он также рассказал, как предолимпийские старты отразятся на выступлениях на Олимпийских играх в Пекине.

«Сейчас мы говорим с вами об этапе чемпионской серии Гран-при, но в этот сезон все наши мысли только об Олимпийских играх. И даже если сейчас у фаворитов случится осечка, она на данном этапе никак не повлияет на возможный расклад в Пекине», — добавил Ягудин.

Ранее японский журналист заявил, что вопрос о золотой медали Олимпиады в женском одиночном катании снят.