Ягудин высказался о предстоящем этапе Гран-при в Италии

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился ожиданиями от третьего этапа серии Гран-при в Италии.
Ягудин высказался о предстоящем этапе Гран-при в Италии
  • РИА Новости

«Имея на бумаге несколько четверных, не факт, что ты их сделаешь. Всё будет зависеть от того, насколько ты владеешь психикой, чтобы всё это выполнить. Всё непредсказуемо: ты можешь быть сильнее на тренировках, а потом выйти и потерпеть поражение. Лёд скользкий, и только итоговый результат расставит всё на свои места, но мы верим, что наши фигуристки со всем справятся», — цитирует Ягудина ТАСС.

Он также рассказал, как предолимпийские старты отразятся на выступлениях на Олимпийских играх в Пекине.

«Сейчас мы говорим с вами об этапе чемпионской серии Гран-при, но в этот сезон все наши мысли только об Олимпийских играх. И даже если сейчас у фаворитов случится осечка, она на данном этапе никак не повлияет на возможный расклад в Пекине», — добавил Ягудин.

Ранее японский журналист заявил, что вопрос о золотой медали Олимпиады в женском одиночном катании снят.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить