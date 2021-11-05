Ягудин высказался о предстоящем этапе Гран-при в Италии
- РИА Новости
«Имея на бумаге несколько четверных, не факт, что ты их сделаешь. Всё будет зависеть от того, насколько ты владеешь психикой, чтобы всё это выполнить. Всё непредсказуемо: ты можешь быть сильнее на тренировках, а потом выйти и потерпеть поражение. Лёд скользкий, и только итоговый результат расставит всё на свои места, но мы верим, что наши фигуристки со всем справятся», — цитирует Ягудина ТАСС.
Он также рассказал, как предолимпийские старты отразятся на выступлениях на Олимпийских играх в Пекине.
«Сейчас мы говорим с вами об этапе чемпионской серии Гран-при, но в этот сезон все наши мысли только об Олимпийских играх. И даже если сейчас у фаворитов случится осечка, она на данном этапе никак не повлияет на возможный расклад в Пекине», — добавил Ягудин.
Ранее японский журналист заявил, что вопрос о золотой медали Олимпиады в женском одиночном катании снят.