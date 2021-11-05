Японский журналист: вопрос о золотой медали Олимпиады в женском одиночном катании снят

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Японский журналист Тосими Орияма назвал главную фаворитку Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании.
Японский журналист: вопрос о золотой медали Олимпиады в женском одиночном катании снят
  • РИА Новости

По мнению журналиста издания Number Web, главный старт четырёхлетия выиграет россиянка Камила Валиева.

«Произвольная Камилы стала более совершенной во втором сезоне. Сложные переходы вкупе с мастерством катания позволяют набирать высокие баллы, но что действительно поражает, так это её способность действовать без ошибок. Я думаю, вопрос о золотой медали Пекина снят», — цитирует журналиста Inoprosport.

Напомним, что 15-летняя Валиева в этом сезоне дебютировала во взрослых соревнованиях. Она уже выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда.

Ранее Слуцкая заявила, что Валиева ничем не уступает Туктамышевой.

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