Японский журналист: вопрос о золотой медали Олимпиады в женском одиночном катании снят

Японский журналист Тосими Орияма назвал главную фаворитку Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании.

По мнению журналиста издания Number Web, главный старт четырёхлетия выиграет россиянка Камила Валиева.

«Произвольная Камилы стала более совершенной во втором сезоне. Сложные переходы вкупе с мастерством катания позволяют набирать высокие баллы, но что действительно поражает, так это её способность действовать без ошибок. Я думаю, вопрос о золотой медали Пекина снят», — цитирует журналиста Inoprosport.

Напомним, что 15-летняя Валиева в этом сезоне дебютировала во взрослых соревнованиях. Она уже выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда.

Ранее Слуцкая заявила, что Валиева ничем не уступает Туктамышевой.