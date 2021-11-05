Слуцкая: не могу сказать, что Валиева в чём-то уступает Туктамышевой

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Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая сравнила Елизавету Туктамышеву и Камилу Валиеву.
Слуцкая: не могу сказать, что Валиева в чём-то уступает Туктамышевой
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Конечно, с одной стороны нам хочется чаще видеть таких спортсменок, как Елизавета Туктамышева. Взрослое, зрелое, осмысленное катание. Однако не могу сказать, что Камила Валиева в чём-то уступает. Она тоже прекрасно интерпретирует программу. Естественно, в 15 или даже в 19 лет выступить намного проще, нежели в 25. Это касается как физической, так и психологической составляющей», — отметила она.

По словам Слуцкой, прошедший несколько олимпийских циклов человек сильно отличается ментально от вчерашнего юниора.

«В юном возрасте откатаешь десять раз кряду произвольную программу — и не заметишь даже, а в 25 почувствуешь каждое лишнее движение. Понятно, разница есть, но это спорт. Он должен быть интересным, насыщенным и очень «вкусным» для привлечения внимания. Допустим, в сборную будут попадать девушки от 19 лет, которые будут выступать только из-за недопуска более молодых. Кому это будет интересно? Должны соревноваться сильнейшие», — добавила она.

Ранее Слуцкая высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

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