Слуцкая высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая не верит, что в фигурном катании возможно повышение возрастного ценза.

«Уверена, повышения возрастного ценза не будет. Почему мы должны лишать молодых фигуристок возможности бороться со старшими и давать выступать только после 17—18 лет, если они уже конкурентоспособны? Ведь тогда большой спорт действительно многое потеряет. Все зрелищные и интересные программы останутся в юниорском катании. Так что все рассуждения о возрастном цензе ничего пока под собой не имеют», — сказала Слуцкая RT.

При этом она допускает изменения в правилах о возрастном цензе, но только если будет придумано что-то более разумное.

«При этом решать о повышении ценза не нам. Есть ISU, который регулярно меняет правила, добавляет что-то новое или убирает. Мы же можем только наблюдать и повиноваться», — добавила Слуцкая.

Ранее Слуцкая ответила, могут ли баллы за возраст мотивировать фигуристок продолжать карьеру.