Слуцкая ответила, могут ли баллы за возраст мотивировать фигуристок продолжать карьеру

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая поделилась мнением, могут ли дополнительные баллы за возраст мотивировать фигуристок продолжать карьеру.

«Если за каждый год будут прибавлять баллов по 50, тогда да, это будет мотивацией для спортсменок. (Смеётся.) Однако один балл ничего не даст в глобальном смысле. Это не та мотивация, за которую люди готовы разрываться на тысячу мелких медвежат. Давайте ещё будем прибавлять очки за красивые камни на костюме. Вышла на лёд симпатичная девочка — баллов десять дадим, а другая слишком обычная — ей минус десять поставим. Чушь какая-то. Почему всё сводится к каким-то внешним данным, а не к наполнению программы? Это всё же неправильно», — сказала Слуцкая RT.

Ранее Слуцкая заявила, что лучше ставить оценки за сложность программы, а не за возраст фигуристки.