Слуцкая ответила, могут ли баллы за возраст мотивировать фигуристок продолжать карьеру

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Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая поделилась мнением, могут ли дополнительные баллы за возраст мотивировать фигуристок продолжать карьеру.
Слуцкая ответила, могут ли баллы за возраст мотивировать фигуристок продолжать карьеру
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Если за каждый год будут прибавлять баллов по 50, тогда да, это будет мотивацией для спортсменок. (Смеётся.) Однако один балл ничего не даст в глобальном смысле. Это не та мотивация, за которую люди готовы разрываться на тысячу мелких медвежат. Давайте ещё будем прибавлять очки за красивые камни на костюме. Вышла на лёд симпатичная девочка — баллов десять дадим, а другая слишком обычная — ей минус десять поставим. Чушь какая-то. Почему всё сводится к каким-то внешним данным, а не к наполнению программы? Это всё же неправильно», — сказала Слуцкая RT.

Ранее Слуцкая заявила, что лучше ставить оценки за сложность программы, а не за возраст фигуристки.

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