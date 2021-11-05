Слуцкая ответила, могут ли баллы за возраст мотивировать фигуристок продолжать карьеру
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«Если за каждый год будут прибавлять баллов по 50, тогда да, это будет мотивацией для спортсменок. (Смеётся.) Однако один балл ничего не даст в глобальном смысле. Это не та мотивация, за которую люди готовы разрываться на тысячу мелких медвежат. Давайте ещё будем прибавлять очки за красивые камни на костюме. Вышла на лёд симпатичная девочка — баллов десять дадим, а другая слишком обычная — ей минус десять поставим. Чушь какая-то. Почему всё сводится к каким-то внешним данным, а не к наполнению программы? Это всё же неправильно», — сказала Слуцкая RT.
Ранее Слуцкая заявила, что лучше ставить оценки за сложность программы, а не за возраст фигуристки.