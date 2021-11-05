Слуцкая: лучше ставить оценки за сложность программы, а не за возраст фигуристки

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая прокомментировала слова тренера Александра Жулина, который предложил выставлять дополнительные баллы возрастным спортсменкам.
Слуцкая: лучше ставить оценки за сложность программы, а не за возраст фигуристки
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

«Предполагаю, Александр просто пошутил. А то тогда можно выходить на лёд всем легендам начала 2000-х и просто за возраст получать в два раза больше баллов, чем 15-летние девушки за техничное катание. Это, конечно, полный бред. (Смеётся.) И я всё же надеюсь, что судейство в фигурном катании останется в нынешнем состоянии. Лучше ставить оценки за сложность и представление программы, чем за возраст фигуристки. Так что со стороны Саши это определённо шутка», — сказала Слуцкая RT.

Ранее глава ФФККР оценил предложение Жулина ставить дополнительные баллы за возраст фигуристок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить