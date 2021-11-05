Слуцкая: лучше ставить оценки за сложность программы, а не за возраст фигуристки
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«Предполагаю, Александр просто пошутил. А то тогда можно выходить на лёд всем легендам начала 2000-х и просто за возраст получать в два раза больше баллов, чем 15-летние девушки за техничное катание. Это, конечно, полный бред. (Смеётся.) И я всё же надеюсь, что судейство в фигурном катании останется в нынешнем состоянии. Лучше ставить оценки за сложность и представление программы, чем за возраст фигуристки. Так что со стороны Саши это определённо шутка», — сказала Слуцкая RT.
Ранее глава ФФККР оценил предложение Жулина ставить дополнительные баллы за возраст фигуристок.