Бестемьянова оценила новую программу Степановой и Букина на олимпийский сезон

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о новой программе пары Александра Степанова — Иван Букин.
Бестемьянова оценила новую программу Степановой и Букина на олимпийский сезон
  • РИА Новости

«Они представят на этапе Гран-при в Турине новую программу, которую пока никто не видел. Я видела только намётки, но уверена, что у них будет стильный ритм-танец. А что касается произвольного, то кому, как не Ване с Сашей, катать «Ромео и Джульетту»? Они и внешне, и внутренне созданы для этого номера, и это правильное решение — сделать к Олимпиаде то, что им идёт, что им присуще», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Танцевальная пара впервые выступит после болезни партнёрши на этапе Гран-при в Италии. Турнир пройдёт в Турине с 5 по 7 ноября.

Ранее Хромых заявила, что должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе.

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