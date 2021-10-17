Первое поражение с января 2020-го: как Щербакова уступила Хромых на Budapest Trophy

15-летняя россиянка Майя Хромых одержала победу на дебютном для себя взрослом турнире Budapest Trophy. После короткой программы она уступала Анне Щербаковой, однако по итогам произвольной опередила её, набрав суммарно 224,91 балла. Третье место заняла ещё одна россиянка Софья Самодурова. При этом на церемонии награждения Щербаковой вынесли старый флаг России, а вместо пьедестала почёта постелили ковровую дорожку.

Турнир Budapest Trophy подарил болельщикам захватывающее противостояние Анны Щербаковой и Майи Хромых. Первая часть сражения действующей чемпионки мира и вчерашней юниорки завершилась победой более опытной фигуристки. Однако её выступление в очередной раз продемонстрировало, что спортсменка находится не в лучшей форме.

В произвольной программе соотечественница вполне могла составить ей конкуренцию. Многое зависело от того, сумеет ли уроженка Москвы исполнить первый с декабря квад. Впрочем, прогоны в воскресенье оставляли чувство тревоги, ведь ошибались обе. Лидер упала не только с четверного флипа, но и тройного сальхова в каскаде с тройным лутцем через ойлер. Оппонентка также не смогла чисто исполнить свои два элемента ультра-си — тулупы.

Также по теме Лидерство с недокрутом: Щербакова превзошла Хромых и выиграла короткую программу на Budapest Trophy Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова впервые выступила на соревнованиях в новом сезоне. Она заняла первое место по...

Первой из россиянок на лёд вышла Софья Самодурова, которая изначально была не в состоянии бросить перчатку подругам по сборной, поскольку её программа оказалась существенно проще. Плюс воспитанница Алексея Мишина допустила падение на тройном сальхове. Это не помешало ей предсказуемо замкнуть тройку с суммой баллов 190,91.

Далее настал черёд Хромых. Было любопытно, сумеет ли 15-летняя фигуристка в решающий момент справиться с нервами или дрогнет и не сможет настичь Щербакову. Повод занервничать у неё появился сразу. Россиянка совершила помарку на выезде с четверного тулупа.

Юная спортсменка показала, что отлично умеет держать удар. Далее она идеально выполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп и все остальные элементы тоже исполнила чисто. Да и катание Хромых под музыку из «Мулен Руж» выглядело по-настоящему завораживающим. Единственное, ей не засчитали тройной лутц, поскольку фигуристка на тот момент прыгнула два четверных и два тройных тулупа и больше повторять элементы ей было нельзя. На этом Майя потеряла порядка семи-восьми баллов. Так или иначе в активе вчерашней юниорки оказалось 152,09 очка за произвольную и суммарно — 224,91.

Решить судьбу первого места предстояло лично Щербаковой. Ей было необходимо выполнить квад, чтобы получить шанс сохранить свои позиции. К сожалению, Анна снова не справилась с задачей и в очередной раз упала с четверного флипа. После этого действующая чемпионка мира уже не рисковала и спокойно докатала свою произвольную под «Мастера и Маргариту». Она чисто исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, два двойных акселя, каскад тройной лутц — тройной риттбергер, каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и тройной флип. Объявление оценки подопечная Тутберидзе встретила без лишних эмоций, понимая, что останется второй.

Это и произошло. За произвольную Анна получила 147,97 балла, а суммарно — 222,73. Оба результата — худшие в её взрослой карьере начиная с турнира Lombardia Trophy — 2019, где фигуристка дебютировала. Также Щербакова потерпела первое поражение с января 2020-го. Тогда на первенстве континента её опередила Алёна Косторная. Весь предыдущий сезон спортсменка оставалась недосягаемой, но в Венгрии неожиданно уступила Хромых. А главное, она вновь не справилась с квадами.

Майя же умудрилась взять верх на дебютном соревновании во взрослом фигурном катании и сделала заявку на попадание в состав олимпийской сборной России. Так Budapest Trophy ожидаемо завершился триумфом команды Тутберидзе, а коллектив оперативно поздравил своих спортсменок.

«Поздравляем Майю Хромых и Анну Щербакову с золотой и серебряной медалями на международных соревнованиях Budapest Trophy. Работаем дальше», — гласит пост коллектива в Instagram.

Церемония награждения привлекала не меньшее внимание, чем сами соревнования. Во-первых, пьедестала почёта как такового не оказалось. Организаторы постелили прямо на лёд красную ковровую дорожку, рядом с которой поставили три цифры — «1», «2» и «3» — согласно занятым местам.

Также по теме Китайское предупреждение: главные соперники россиян в парном катании выиграли первый турнир сезона Китайская пара Суй Вэньцзин — Хань Цун одержала победу на своём первом турнире в сезоне Asian Open Trophy. Действующие вице-чемпионы...

Во-вторых, у них не нашлось достаточного количества флагов России, хотя можно было легко предположить, что весь пьедестал займут отечественные фигуристки. И если Хромых и Самодуровой достались современные триколоры, то Щербаковой — образца начала 1990-х с лазоревым и алым цветами вместо синего и красного. Впрочем, Анну это не смутило.

Наконец, участницам строго запрещено было обниматься, дабы обезопасить их от заражения коронавирусом. Диктор ещё раз напомнил о правилах перед церемонией. Но после россиянки как ни в чём не бывало вместе позировали фотографам.

Довольны результатами турнира остались и эксперты. Так, известный тренер Александр Жулин подчеркнул, что ему понравились программы спортсменок из группы Тутберидзе. По его мнению, обе сделаны «с расчётом на чемпионство».

«Просто Хромых в этот раз откаталась лучше: практически чисто исполнила первый четверной, а второй вообще получился чистый и докрученный. Поэтому её победа не удивила — это было ожидаемо. Аня пошла на четверной флип, но упала, на данный момент она немного хуже готова. Но она остаётся нашей чемпионкой мира и, я уверен, дальше будет только прибавлять», — приводит слова специалиста Sport24.

При этом программу действующей чемпионки планеты он назвал более осознанной и «по-женски насыщенной».

«Сама Аня тоже стала более женственной: не такой порхающий мотылёк, а очень красивая девушка. С Майей всё станет понятно, когда пройдут этапы Гран-при и чемпионат России. Мне кажется, музыка из произвольной ей подходит. Девочка яркая и артистичная. Кроме того, у неё шикарная короткая. Просто нужно прыгать все прыжки чисто», — добавил Жулин.

В свою очередь, по словам Татьяны Тарасовой, итоговая победа 15-летней спортсменки читалась ещё после короткой.

«Она прибавила, так держать, молодец! Что касается шансов Хромых попасть на Олимпиаду, давайте не будем гадать. Шансы есть у всех. Поэтому будем ждать и смотреть с удовольствием», — подчеркнула тренер.

Однако она посетовала, что все россиянки в Венгрии не обошлись без грубых ошибок.

«На этом турнире наши девочки выполнили набор базовых элементов, тройные прыжки легко и грамотно. Вопрос один — четверной. И тройной аксель. Его не прыгал никто. Четверной хотели сделать Аня и Майя. Но одна упала с флипа, а вторая сделала тулуп с тройным тулупом в каскаде, а второй сорвала. Вопрос оценок у девочек сейчас полностью зависит от квадов — на этом турнире арбитры нам явно это показали. С судейством всё было в порядке, просто дали понять, что главное — четверные, их чистое выполнение», — добавила Тарасова.