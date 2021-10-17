Первое поражение с января 2020-го: как Щербакова уступила Хромых на Budapest Trophy
- РИА Новости
Турнир Budapest Trophy подарил болельщикам захватывающее противостояние Анны Щербаковой и Майи Хромых. Первая часть сражения действующей чемпионки мира и вчерашней юниорки завершилась победой более опытной фигуристки. Однако её выступление в очередной раз продемонстрировало, что спортсменка находится не в лучшей форме.
В произвольной программе соотечественница вполне могла составить ей конкуренцию. Многое зависело от того, сумеет ли уроженка Москвы исполнить первый с декабря квад. Впрочем, прогоны в воскресенье оставляли чувство тревоги, ведь ошибались обе. Лидер упала не только с четверного флипа, но и тройного сальхова в каскаде с тройным лутцем через ойлер. Оппонентка также не смогла чисто исполнить свои два элемента ультра-си — тулупы.
Первой из россиянок на лёд вышла Софья Самодурова, которая изначально была не в состоянии бросить перчатку подругам по сборной, поскольку её программа оказалась существенно проще. Плюс воспитанница Алексея Мишина допустила падение на тройном сальхове. Это не помешало ей предсказуемо замкнуть тройку с суммой баллов 190,91.
Далее настал черёд Хромых. Было любопытно, сумеет ли 15-летняя фигуристка в решающий момент справиться с нервами или дрогнет и не сможет настичь Щербакову. Повод занервничать у неё появился сразу. Россиянка совершила помарку на выезде с четверного тулупа.
Юная спортсменка показала, что отлично умеет держать удар. Далее она идеально выполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп и все остальные элементы тоже исполнила чисто. Да и катание Хромых под музыку из «Мулен Руж» выглядело по-настоящему завораживающим. Единственное, ей не засчитали тройной лутц, поскольку фигуристка на тот момент прыгнула два четверных и два тройных тулупа и больше повторять элементы ей было нельзя. На этом Майя потеряла порядка семи-восьми баллов. Так или иначе в активе вчерашней юниорки оказалось 152,09 очка за произвольную и суммарно — 224,91.
Решить судьбу первого места предстояло лично Щербаковой. Ей было необходимо выполнить квад, чтобы получить шанс сохранить свои позиции. К сожалению, Анна снова не справилась с задачей и в очередной раз упала с четверного флипа. После этого действующая чемпионка мира уже не рисковала и спокойно докатала свою произвольную под «Мастера и Маргариту». Она чисто исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, два двойных акселя, каскад тройной лутц — тройной риттбергер, каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и тройной флип. Объявление оценки подопечная Тутберидзе встретила без лишних эмоций, понимая, что останется второй.
Это и произошло. За произвольную Анна получила 147,97 балла, а суммарно — 222,73. Оба результата — худшие в её взрослой карьере начиная с турнира Lombardia Trophy — 2019, где фигуристка дебютировала. Также Щербакова потерпела первое поражение с января 2020-го. Тогда на первенстве континента её опередила Алёна Косторная. Весь предыдущий сезон спортсменка оставалась недосягаемой, но в Венгрии неожиданно уступила Хромых. А главное, она вновь не справилась с квадами.
Майя же умудрилась взять верх на дебютном соревновании во взрослом фигурном катании и сделала заявку на попадание в состав олимпийской сборной России. Так Budapest Trophy ожидаемо завершился триумфом команды Тутберидзе, а коллектив оперативно поздравил своих спортсменок.
«Поздравляем Майю Хромых и Анну Щербакову с золотой и серебряной медалями на международных соревнованиях Budapest Trophy. Работаем дальше», — гласит пост коллектива в Instagram.
Церемония награждения привлекала не меньшее внимание, чем сами соревнования. Во-первых, пьедестала почёта как такового не оказалось. Организаторы постелили прямо на лёд красную ковровую дорожку, рядом с которой поставили три цифры — «1», «2» и «3» — согласно занятым местам.
Во-вторых, у них не нашлось достаточного количества флагов России, хотя можно было легко предположить, что весь пьедестал займут отечественные фигуристки. И если Хромых и Самодуровой достались современные триколоры, то Щербаковой — образца начала 1990-х с лазоревым и алым цветами вместо синего и красного. Впрочем, Анну это не смутило.
Наконец, участницам строго запрещено было обниматься, дабы обезопасить их от заражения коронавирусом. Диктор ещё раз напомнил о правилах перед церемонией. Но после россиянки как ни в чём не бывало вместе позировали фотографам.
Довольны результатами турнира остались и эксперты. Так, известный тренер Александр Жулин подчеркнул, что ему понравились программы спортсменок из группы Тутберидзе. По его мнению, обе сделаны «с расчётом на чемпионство».
«Просто Хромых в этот раз откаталась лучше: практически чисто исполнила первый четверной, а второй вообще получился чистый и докрученный. Поэтому её победа не удивила — это было ожидаемо. Аня пошла на четверной флип, но упала, на данный момент она немного хуже готова. Но она остаётся нашей чемпионкой мира и, я уверен, дальше будет только прибавлять», — приводит слова специалиста Sport24.
При этом программу действующей чемпионки планеты он назвал более осознанной и «по-женски насыщенной».
«Сама Аня тоже стала более женственной: не такой порхающий мотылёк, а очень красивая девушка. С Майей всё станет понятно, когда пройдут этапы Гран-при и чемпионат России. Мне кажется, музыка из произвольной ей подходит. Девочка яркая и артистичная. Кроме того, у неё шикарная короткая. Просто нужно прыгать все прыжки чисто», — добавил Жулин.
В свою очередь, по словам Татьяны Тарасовой, итоговая победа 15-летней спортсменки читалась ещё после короткой.
«Она прибавила, так держать, молодец! Что касается шансов Хромых попасть на Олимпиаду, давайте не будем гадать. Шансы есть у всех. Поэтому будем ждать и смотреть с удовольствием», — подчеркнула тренер.
Однако она посетовала, что все россиянки в Венгрии не обошлись без грубых ошибок.
«На этом турнире наши девочки выполнили набор базовых элементов, тройные прыжки легко и грамотно. Вопрос один — четверной. И тройной аксель. Его не прыгал никто. Четверной хотели сделать Аня и Майя. Но одна упала с флипа, а вторая сделала тулуп с тройным тулупом в каскаде, а второй сорвала. Вопрос оценок у девочек сейчас полностью зависит от квадов — на этом турнире арбитры нам явно это показали. С судейством всё было в порядке, просто дали понять, что главное — четверные, их чистое выполнение», — добавила Тарасова.