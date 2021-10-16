Источник: Щербаковой и Хромых запретили общаться с прессой на Budapest Trophy

Подопечным Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Майе Хромых запрещено общаться с журналистами на турнире Budapest Trophy.

Об этом сообщает журналист Владислав Жуков в Telegram-канале «Лапидарность».

«А меж тем Анне Щербаковой и Майе Хромых запретили общаться с прессой сегодня. Организаторы — честь им и хвала за помощь, кстати, — говорят, что это «коуч дисижен», — написал журналист.

Он также добавил, что из-за этого ощущает обиду. По мнению Жукова, «чем больше личного общения, тем меньше слухов».

Напомним, что Анна Щербакова лидирует по итогам короткой программы на турнире Budapest Trophy. Она набрала 74,76 балла. Вторая — Майя Хромых (72,82 балла).

Ранее Софья Самодурова прокомментировала своё выступление на Budapest Trophy.