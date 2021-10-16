Самодурова: упора на тройной аксель пока нет

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова прокомментировала своё выступление на турнире Budapest Trophy.

«Все запланированные элементы я сделала хорошо, а вращения были, мне кажется, лучшими в жизни. Рабочий прокат. Спокойный и размеренный. А задача у меня одна: я не стремлюсь к первому месту, надо объективно оценивать ситуацию, без четверных прыжков первое место недостижимо», — цитирует Самодурову РИА «Новости».

Она также добавила, что катается на максимуме и в своё удовольствие. Самодурова рассказала о включении в программы элементов ультра-си.

«Стараемся, но упора на тройной аксель пока нет. Надо сначала войти в такую форму, чтобы не было ни страха, ни риска тройного акселя», — добавила фигуристка.

По итогам короткой программы она занимает третье место, набрав 67,15 балла. Лидирует чемпионка мира Анна Щербакова (74,76 балла), вторая — Майя Хромых (72,82 балла).

Ранее Щербакова выиграла короткую программу на турнире Budapest Trophy.