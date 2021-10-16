Лидерство с недокрутом: Щербакова превзошла Хромых и выиграла короткую программу на Budapest Trophy

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова впервые выступила на соревнованиях в новом сезоне. Она заняла первое место по итогам короткой программы на турнире Budapest Trophy. При этом ученица Этери Тутберидзе из-за недокрута на одном из прыжков набрала наименьшие для себя баллы за два последних года. Второе место заняла дебютантка взрослых соревнований Майя Хромых, которая превзошла опытную соперницу в технической оценке.

Очередным турниром по фигурному катанию, на котором свою готовность к олимпийскому сезону могли показать российские спортсменки, стал Budapest Trophy. Первоначально на него должны были приехать сразу три основные претендентки на попадание в национальную команду — чемпионка мира Анна Щербакова, дебютантка взрослых соревнований Майя Хромых и уже недавно выступавшая на Finlandia Trophy Алёна Косторная. Но за пять дней до проката короткой программы чемпионка Европы исчезла из списка участниц, и её заменила предыдущая обладательница этого титула Софья Самодурова.

Основные ожидания от турнира были связаны с тем, что покажет Щербакова, чья готовность к сезону вызывает наибольшие вопросы. На сентябрьских контрольных прокатах ученица Этери Тутберидзе не показывала четверные прыжки, а в короткой программе не смогла сделать каскад. В целом её постановки выглядели вполне созревшими и не содержали серьёзных ошибок, но для конкуренции в России этого давно уже мало.

Спустя две недели в тренерском штабе Тутберидзе признали, что кондиции Щербаковой пока далеки от идеальных. Её хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что чемпионка мира почти не тренировалась летом, но прогресс в восстановлении четверных прыжков всё-таки появился.

«У всех абсолютно разная форма. Каждый человек индивидуален, у всех в разное время турниры и разные обстоятельства, из-за которых они в форме либо нет. Аня просто отстала от всех на два месяца в подготовке, она не каталась. Месяц отдыха, неделя тренировок — и полтора месяца отдыха. Понятное дело, было очень сложно набирать форму. Было не так много времени. В данный момент она уже лучше выглядит. Конечно, форма ещё не та, но на тренировках четверной флип мы уже восстановили. По соревнованиям — поедем на «бэшку» (турнир категории Б — RT.), там уже посмотрим, пойдём с четверным или без. Решим по готовности», — говорил Глейхенгауз изданию «Спорт-Экспресс».

Непосредственно перед стартом в Будапеште тревожные новости о состоянии фигуристки продолжали поступать. На тренировках Щербакова не избегала падений, в том числе на жизненно необходимом ей четверном флипе. Но хуже всего было то, что она повредила мышцы шеи и должна была некоторое время носить внушительный тейп. К счастью, сняться с короткой программы ей не пришлось, и первый официальный старт трёхкратной чемпионки России сорван не был.

Щербакова в новом оранжево-чёрном платье каталась под восточную музыку Кирилла Рихтера и заставила сразу позабыть о каких-либо проблемах со здоровьем и подготовкой. Весь набор прыжков, включавший в себя двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер, она исполнила без видимых усилий и обязательно старалась их усложнить. Но без досадных потерь не обошлось — в последнем прыжке был недокрут, на который судьи отреагировали отрицательной оценкой. Остальные же технические элементы получили щедрые надбавки и четвёртые уровни сложности.

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На компоненты арбитры тоже не поскупились. 35,64 балла — это ровно столько же, сколько получила Елизавета Туктамышева на Finlandia Trophy, и чуть-чуть меньше, чем было у Косторной. Но большого влияния на конечный результат вторая оценка не оказала. В сумме Щербакова заработала 74,76 балла, что стало её худшим показателем с ноября 2019 года, когда она только дебютировала среди взрослых.

Сразу после чемпионки мира на лёд вышла Майя Хромых. Ещё одна ученица Тутберидзе удивила своим по-настоящему взрослым катанием, по которому её едва можно было назвать вчерашней юниоркой. Она заявила более простой контент из двойного акселя, тройного лутца и каскада тройной флип — тройной тулуп, но выполнила прыжки гораздо чище, оставив вопросы только к ребру на флипе. При этом хореографические элементы у фигуристки получили меньше надбавок, чем у лидера соревнований.

Хромых символически обошла Щербакову в технической оценке, но по компонентам была вынуждена всё-таки пропустить вперёд более опытную соперницу. Итоговый результат 15-летней фигуристки составил 72,82 балла. Хотя она и отстала на два очка, но в произвольной программе благодаря уверенному четверному тулупу сможет легко отыграться, если только Щербакова всё-таки не продемонстрирует ещё более ценные прыжки. Третья российская участница Софья Самодурова в их спор вмешаться не должна — у неё подобных козырей нет, и сохранить третье место по итогам двух дней будет уже успехом для ученицы Алексея Мишина.