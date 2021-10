Эффект тройного акселя: Туктамышева обошла Косторную и Валиеву в коротком прокате на Finlandia Trophy

На турнире по фигурному катанию Finlandia Trophy начались состязания девушек. Елизавета Туктамышева захватила лидерство благодаря чистому тройному акселю и превзошла личный рекорд в короткой программе. Алёна Косторная и Камила Валиева не смогли выполнить этот элемент на своём первом старте этого сезона и расположились вслед за действующей вице-чемпионкой мира.

Сезон в фигурном катании набирает обороты, и болельщики дождались полноценных соревнованием с участием российских фигуристок. Первой международной площадкой для их встречи стал турнир в Finlandia Trophy, на котором ранее уже прошли состязания мужчин-одиночников и спортивных пар. Прежде увидеть на одном льду сразу несколько претенденток на попадание в олимпийскую сборную можно было разве что на контрольных прокатах или этапах Кубка России.

Так совпало, что в Эспоо приехали все три главные «трикселистки» страны — так болельщики называют спортсменок, умеющих выполнять тройной аксель. Это были Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Камила Валиева. С недавних пор в этот список вошла и Софья Акатьева, но она всё ещё выступает на юниорском уровне, а этих трёх девушек объединяло то, что их в скором времени ждёт ожесточённая битва за попадание в сборную России. И убеждать судей, что достойна поездки в Пекин именно она, нужно было уже сейчас.

Первой из российских участниц на финский лёд вышла Валиева. Она предстала на публике в новом платье персикового цвета, заменившем прежний сиреневый наряд из шоу «Чемпионы на льду», в котором она была на контрольных прокатах сборной России. Программа под музыку Кирилла Рихтера, в которой 15-летняя фигуристка бежит за бабочкой, олицетворяющую её мечту, должна была стать её дебютом на международных соревнованиях.

Но первое выступление на таком уровне не получилось идеальным. Валиева попыталась исполнить тройной аксель и упала с него, вдобавок ко всему ещё и не докрутив прыжок. Официально войти в клуб «трикселисток» ученица Этери Тутберидзе так и не смогла — пока что этот сложнейший для коротких программ элемент она показывала только на внутренних стартах.

В остальном же прокат Валиевой мог вызывать только положительные эмоции. Тройной флип и каскад лутц — тулуп фигуристка не только выполнила безошибочно, но и усложнила все прыжки за счёт поднятых рук. Фирменные вращения с поразительной пластикой тоже остались при ней. Валиева безостановочно следовала своему образу, и это было не менее важным для молодой спортсменки, чем выполнение всей технической программы. Судьи оценили выступление россиянки на 74,93 балла — дебют на взрослых стартах оказался на одну сотую успешнее, чем победный прокат на чемпионате мира среди юниоров в 2020 году.

Выступление Косторной в Эспоо отчасти тоже можно было назвать поворотным моментом в её карьере. Это был первый выход чемпионки Европы после возвращения к Тутберидзе. Стараниями её тренерского штаба Косторная сумела в олимпийский сезон восстановить свой тройной аксель, что она продемонстрировала на контрольных прокатах и на одной из тренировок на Finlandia Trophy. Выполни она этот элемент уже на соревнованиях, можно было снова говорить о возвращении 18-летней фигуристки в погоню за олимпийскими путёвками.

Но окончательное возвращение тройного акселя, впервые показанного здесь же два года назад, всё-таки пришлось отложить. В начале своей программы под блюзовую композицию Am I The One Косторная сделала два оборота вместо трёх. Позднее фигуристка призналась, что провести замену её попросили тренеры. Судьи же никак на это не отреагировали и просто констатировали, что вместо одного прыжка в программу вошёл другой, более лёгкий, но зато исполненный по всем канонам.

Оставшаяся часть проката тоже не вызывала нареканий, к тому же Косторная свой последний прыжок в каскаде тоже усложнила поднятыми руками. Её оценки за технику оказались почти на четыре балла выше, чем у Валиевой с её падением на тройном акселе. Битву компонентов Косторная тоже выиграла — по трём критериям из пяти она получила не менее девяти баллов. Итоговая оценка составила 78,61 балла — с таким результатом возвращение фигуристки можно признать успешным.

То, что не получилось у фигуристок Тутберидзе, в итоге смогла сделать их главная конкурентка из группы Алексея Мишина. Туктамышева вышла на лёд в последней разминке и начала своё выступление под музыку Астора Пьяцоллы с чистого тройного акселя. После этого 24-летней фигуристке было крайне важно сохранить концентрацию и довести программу до конца — на этапе Кубка России в Сызрани, где фирменный элемент тоже получился на загляденье, остаток короткого проката вызывал только разочарование.

Но Туктатышева сумела выполнить всё, что задумала. И каскад лутц — тулуп, и тройной флип получились не менее яркими, чем открывавший выступление элемент. Было понятно, что ученица Мишина одержит промежуточную победу. Оставалось только узнать, с каким именно отрывом, причём в первую очередь по отношению не к Косторной, а всё-таки к Валиевой, которой есть чем удивить соперниц в произвольной программе.

Итоговый результат превзошёл все ожидания. Туктамышева набрала 81,53 балла и побила личный рекорд для коротких программ, державшийся у неё с апреля 2019 года. Самым удивительным в её оценке стало то, как щедро судьи наградили спортсменку за компоненты. Туктамышева уступила Косторной всего лишь девять сотых балла, хотя в прошлом между ними возникала целая пропасть в этом направлении. За передачу музыки и образа вице-чемпионка мира и вовсе получила от судей 9,25 балла — это фантастический показатель, которого фигуристки практически никогда не добиваются.