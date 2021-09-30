«Находится в надёжных руках»: почему дуэт Медведевой и Милохина — самый обсуждаемый на съёмках «Ледникового периода»

Съёмки в телепередаче «Ледниковый период» начались не лучшим образом для Евгении Медведевой и Дани Милохина. На первом же прокате тиктокер уронил свою партнёршу. К счастью, оба обошлись без серьёзных травм и сохранили оптимистичный настрой. Молодой человек пошутил, что хотел бы выступить со спортсменкой в образе мужа и жены, а она публично поддержала его в социальных сетях. По словам двукратной чемпионки мира, у юноши должно всё получиться, поскольку он «находится в надёжных руках». Почему необычная пара является самой обсуждаемой в рамках шоу — в материале RT.

Выступления пары Евгения Медведева — Даня Милохин в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период», где фигуристы встают в пару с актёрами, музыкантами и другими известными людьми, не имеющими отношения к профессиональному спорту, болельщики ждут, пожалуй, больше остальных.

Поклонники шоу — в ожидании, какой результат покажут двукратная чемпионка мира и популярный тиктокер и сумеют ли они «почувствовать» друг друга в дуэте. К сожалению, дебютный «блин» обернулся для них комом. На съёмках первого выпуска передачи, который увидит свет 2 октября, юноша, пытаясь поднять партнёршу на руки, уронил её. В результате Милохин ударился о лёд затылком, а Медведева — коленями, приземлившись плашмя. По информации СМИ, участники избежали серьёзных травм.

Несмотря на досадную неудачу, пара после окончания проката не выглядела расстроенной и сохраняла оптимизм. Так, серебряная призёрка Олимпийских игр спокойно объяснила, что кататься с Милохиным ей непросто, поскольку у неё самой никогда не было опыта выступлений в паре.

«На самом деле начали очень и очень круто, прямо поймали кураж. Кайфовала от самого номера. Наконец катаю что-то заводное в таком нежном платье, что-то необычное. Имелись свои нюансы, но в общем и целом для первого выхода на лёд всё круто. Я очень горжусь Даней и уверена на 100%, он всему научится, поскольку находится в надёжных руках», — заявила Медведева в интервью YouTube-каналу «Фигурка».

Также она заверила, что приземлилась на лёд «мягко» и не получила серьёзных травм, и в шутку пригрозила партнёру изгнанием из проекта, если он продолжит совершать подобные ошибки.

«Приземлились очень мягко. Даня послушный, он очень быстро учится, но иногда всё забывает, поэтому приходится повторять. У нас было не так много времени на подготовку, как и у других участников. Подольше покатаемся, найдём подход друг к другу, узнаем друг друга получше как люди — и справимся. Всё будет хорошо», — добавила двукратная чемпионка мира.

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В свою очередь, Милохин признался, что ему приходится сложно, пусть он и быстро учится. По его словам, серьёзно помогают занятия хоккеем в детстве, которые позволяют относительно уверенно стоять на льду.

«Честно говоря, очень волнительно. Я забыл, что такое волнение, поскольку уже долгое время нахожусь в схожей обстановке — люди, популярность. И как будто уже не волнуешься ни перед чем. Но здесь я вспомнил, что такое мандраж», — отметил тиктокер.

Вместе с тем он похвалил партнёршу за то, что она в их дуэте фактически взяла на себя роль воспитателя.

«Да, я следил за её спортивными успехами, наблюдал, знал и смотрел... В какой-то степени она тоже тренер на самом деле. Она — воспитатель и учит больше неким психологическим штукам», — объяснил Милохин.

В конце концов, он, отвечая на вопрос, в какой роли хотел бы предстать перед зрителями вместе с Медведевой, сказал — мужа и жены. Евгения лишь усмехнулась и отметила, что это не более чем шутка.

Уже после окончания съёмок Медведева обратилась к Милохину на своей странице в Instagram.

«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались. И не раз. С нами всё хорошо, и мы работаем дальше. Даня Милохин, всё получится! Верю в тебя», — написала Медведева.

В целом съёмки первого выпуска «Ледникового периода» получились довольно нервными. Так, Алина Загитова, которая вместе с Алексеем Ягудиным вновь выступает в роли ведущей шоу, не смогла с первого раза правильно задать бывшей партнёрше по сборной России вопрос об ощущениях от катания в паре. Даже олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, образовавшая дуэт с актёром Макаром Запорожским, отметила, что на съёмках «творилось нечто невообразимое».

«Все куда-то носились, делали заключительные наставления партнёрам, кому-то доделывали костюмы, наши звёздные участники находились в приятном возбуждении, а многие даже волновались. Мне эта суета тоже чуть передалась. Как я сказала сегодня Макару: «Давно у меня не было такого приятного мандража перед выступлениями». Хотелось показать программу во всей красе. А получилось у нас или нет, это вы мне скажете после просмотра выпуска», — написала Боброва в Instagram.

Полный состав участников нового сезона телепередачи стал известен в понедельник, 27 сентября. Помимо уже вышеназванных дуэтов, за победу поборются Татьяна Волосожар — Фёдор Федотов, Оксана Домнина — Кирилл Зайцев, Наталья Забияко — Никита Пресняков, Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников, Яна Хохлова — Гела Месхи, Ксения Бородина — Дмитрий Соловьёв, Дарья Мельникова — Максим Маринин, Агата Муцениеце — Александр Энберт, Анна Старшенбаум — Роман Костомаров, Аглая Шиловская — Максим Шабалин и Янина Студилина — Виталий Новиков.

Также на старт должны были выйти олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова и блогер и певец Давид Манукян (Дава), но они вынуждены были сняться из-за травмы молодого человека.

«Мы до последнего надеялись, что Дава сможет выйти на лёд, но, к сожалению, это невозможно. Хочу пожелать своему партнёру скорейшего выздоровления. Уверена, всё будет хорошо... Продолжаем тренироваться», — написала Сотникова в Instagram.

В том же ролике, который Первый канал опубликовал, представляя новый сезон «Ледникового периода», продюсер телепроекта Илья Авербух заверил, что никакого конфликта между Загитовой и Медведевой нет и они спокойно смогут работать вместе.

«У каждой своя роль. Алина остаётся ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для неё это новый опыт», — объяснил хореограф.

Там же любители фигурного катания могли увидеть небольшое интервью с Милохиным, в котором тот рассказал, как тренируется по три часа в день. При этом тиктокер пророчески признался, что боится уронить девушку на лёд.

Между тем о необычном участнике «Ледникового периода» высказался ведущий Ягудин. Он рассказал, как познакомился с Милохиным, и призвал своих более возрастных подписчиков относиться к нему с пониманием, как к представителю совершенного иного поколения.

«Здесь можно критиковать, можно подбадривать. Но эти ребята совсем другие. Может, у них нет глубоких познаний в литературе и других школьных предметах, которые мы знали наизусть. Они другие. Надо принять их такими, какие есть. И у них есть какая-то внутренняя свобода», — приводит слова Ягудина Sport24.