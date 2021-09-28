Медведева призналась, что боялась выступать в «Ледниковом периоде» с Милохиным

Двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева рассказала, какие чувства испытывала во время первой тренировки в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Я боялась. Думала: в смысле — тиктокер? В смысле — Даня Милохин? А он хоть кататься умеет, стоял ли вообще на коньках? В итоге всё хорошо обернулось», — цитирует Медведеву Sport24.

Также фигуристка призналась, что ей, выступавшей в одиночном катании, непросто перестроиться в пару.

«Я думаю, нашей паре в целом немного сложнее, чем некоторым здесь. Во-первых, я одиночница, да и нефигуристу сложнее поднимать девочку, чем фигуристу», — добавила Медведева.

Ранее Медведева обратилась к болельщикам после падения на «Ледниковом периоде».