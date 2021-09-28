Медведева обратилась к болельщикам после падения на «Ледниковом периоде»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«На самом деле приземлились очень мягко, потому, друзья, если вы переживаете — не переживайте. Всё хорошо. Будем больше внимания уделять поддержкам. А так, в принципе, Данька очень быстро учится», — сказала Медведева в видео, опубликованном на YouTube-канале «Фигурка».
Милохин добавил, что также не получил травм при падении и очень волновался перед выступлением.
Ранее сообщалось, что Медведева упала во время номера с Милохиным на «Ледниковом периоде».