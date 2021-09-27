«У Медведевой дикция лучше»: почему директор «Самбо-70» вновь критически высказался о Загитовой

Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев допустил неоднозначное высказывание в адрес фигуристки Алины Загитовой. Он объяснил, что выбор Евгении Медведевой в качестве ведущей концерта по случаю юбилея «Самбо-70» был обусловлен тем, что у неё лучше дикция. В ответ Загитова опубликовала ролик, сопроводив его подписью: «Работаю над «московской» речью». Позднее Лайшев пояснил, что он исходил из лучших побуждений: хотел, чтобы олимпийская чемпионка развивалась в профессиональном плане.

На минувших выходных у поклонников Алины Загитовой и Евгении Медведевой появился очередной повод для споров. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев дал комментарий о фигуристках, допустив при этом сравнение не в пользу олимпийской чемпионки. Это уже не первый случай, когда в высказываниях спортивного функционера проскальзывает критика Загитовой, которая остро воспринимается армией её болельщиков.

В этот раз фоном для пересудов послужил праздничный концерт, посвящённый 50-летию «Самбо-70». Он состоялся в Государственном Кремлёвском дворце 24 сентября и собрал как учеников спортивной школы, так и её именитых выпускников. Накануне мероприятия Лайшев объявил, что ведущими концерта станут Загитова и Медведева.

«На концерт приглашена вся команда нашей легендарной Этери Георгиевны Тутберидзе. А вести его будут Загитова и Медведева вместе. Будет ли Трусова? Приглашены все девчонки, но конкретно сказать не могу», — говорил Лайшев «Спорт-Экспрессу».

Однако, учитывая непростые отношения между девушками со времён Игр в Пхёнчхане, в подобное развитие событий — совместное появление спортсменок на публике — верилось с трудом. В итоге Загитова заняла место в зрительном зале, а Медведева провела концерт вместе с ринг-анонсером Александром Белым, который обычно работает на соревнованиях по боевым искусствам.

Позже Лайшев объяснил, почему Загитова была заменена Белым, но его слова едва ли могли понравиться поклонникам 19-летней спортсменки. Директор спортшколы заявил, что у Алины недостаточно хорошо поставлена речь.

«Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская. Все остались очень довольны. Концерт сам прошёл динамично. Мало кому может повезти вывести столько народу на кремлёвскую площадь. Очень довольны концертом, клятву все произнесли на верность родине. Обстановка была очень дружелюбная», — рассказал Лайшев «Чемпионату».

Стоит отметить, что Медведева действительно всю жизнь прожила в Москве, за исключением двух лет, когда она тренировалась в Канаде под руководством Брайана Орсера. Загитова же переехала в столицу только в 2015 году, когда стала заниматься на катке «Хрустальный» под руководством Тутберидзе.

Слова Лайшева ожидаемо вызвали негодование поклонников Загитовой. В социальных сетях и в комментариях к распространившейся в СМИ новости они выражали своё возмущение тем, что директор спортшколы противопоставил олимпийскую чемпионку и её бывшую соперницу и раскритиковал манеру речи Алины.

Сама Загитова тоже не оставила произошедшее без внимания. Она выложила в Instagram видео своего урока по риторике, сопроводив его подписью: «Работаю над «московской» речью». В ближайшее время спортсменка приступит к съёмкам своего второго сезона в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, где у неё вновь роль ведущей. Медведева станет участницей программы.

Позднее Лайшев уточнил свою позицию: «Не знаю, обиделась она или нет. Поймите, я не желаю зла: хочу, чтобы она развивалась, ведь Алине от этого будет только лучше. Мне, как учителю, педагогу, можно об этом говорить».

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В 2020 году Лайшев несколько скептически высказывался о работе Загитовой на телевидении. Он отмечал, что фигуристка держится в кадре недостаточно раскованно. При этом функционер выражал уверенность, что в будущем ей всё же удастся сделать карьеру в журналистике.

«Я смотрел почти все выпуски «Ледникового периода». Да, у неё есть небольшое стеснение, скромность, но все проходят через это. Самое главное, чтобы у Алины была вера в себя, а с этим проблем нет: ведь она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. Она всем всё доказала. Чего стесняться-то? Сейчас она учится в высшем учебном заведении. Думаю, у Загитовой всё впереди. Станет хорошим журналистом. Во всяком случае, мы за неё спокойны: на кусок хлеба она всегда заработает», — говорил Лайшев.

Ранее у поклонников Загитовой возникали серьёзные опасения по поводу того, что директор «Самбо-70» относится к одной из самых известных выпускниц своей школы без должного при её статусе уважения. Год назад разразился небольшой скандал, когда на празднование юбилея спортшколы пришла только Медведева, а Загитова отсутствовала. Олимпийская чемпионка тогда заявила, что её не пригласили на мероприятие.

Лайшев же ответил, что школа не обязана звать своих действующих и бывших учеников на праздник. Он заверил, что уважает Загитову как спортсменку, но подчеркнул, что особого отношения к себе она не заслужила.

«Для меня, как руководителя школы, Алина — ученица. Это школа, которую она закончила, и я не должен её звать или не звать. Она должна прийти, быть в этой школе родной, со своими учителями, со своими тренерами. Это её дело, я её не должен звать. Она что, королева «Шантеклера», что ли, чтобы я её куда-то звал?» — говорил функционер.

«Может, для Плющенко Загитова кто-то, а для меня она воспитанница школы «Самбо-70», которую мы любим, уважаем и всегда рады ей — не только в день юбилея школы. У неё не должно быть привилегий и преимуществ. Надо — давайте я раскланяюсь как директор школы, которому 60 лет. Не должно быть так! Мы всегда рады ученицам нашей школы», — утверждал Лайшев в разговоре с РИА Новости.

До этого директор школы объяснял отсутствие Загитовой на мероприятии её собственной занятостью из-за съёмок в «Ледниковом периоде». При этом Лайшев весьма благосклонно высказывался о Медведевой.

«Я хотел, чтобы они вместе вели «Ледниковый период». Я хотел, чтобы Женя вернулась к Тутберидзе, — и она вернулась к Тутберидзе. Вообще наша школа — это сказка с мечтой. Дети всегда должны верить в мечту, в волшебство, в то, что всё будет хорошо... Медведева — выпускница школы, одна из титулованных спортсменок, символ мужества, победоносности, всеобщего обаяния и любви всех учителей, всех тренеров, всех детей. Она объединяет в себе всю любовь школы. Есть ещё Алина, но она занята. Есть Липницкая, есть четырёхкратный чемпион мира Михайлин... Можно перечислять и перечислять», — говорил Лайшев.