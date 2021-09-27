Первый канал объявил список участников нового сезона шоу «Ледниковый период»

Пресс-служба Первого канала опубликовала список участников нового сезона шоу «Ледниковый период».

Как сообщается на официальном сайте Первого канала, в новом сезоне примут участие Даня Милохин, Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Дава, Роман Костомаров, Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Ксения Бородина, Дмитрий Соловьёв, Никита Пресняков, Наталья Забияко, Екатерина Боброва, Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Янина Студилина, Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина, Иван Колесников, Максим Маринин, Дарья Мельникова, Яна Хохлова, Татьяна Волосожар, Гела Месхи, Фёдор Федотов, Александр Энберт, Агата Муцениеце.

Отметим, что ведущими шоу вновь станут Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Первый выпуск программы покажут 2 октября. Начало — в 17:30 мск.

Ранее призёр Олимпийских игр хореограф и постановщик Илья Авербух анонсировал новый сезон «Ледникового периода».