Авербух анонсировал новый сезон «Ледникового периода»

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Призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух анонсировал новый сезон ледового телешоу «Ледниковый период».
Авербух анонсировал новый сезон «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Мы вышли на финишную прямую подготовки. Думаю, что зрители смогут увидеть новый сезон «Ледникового периода». В рамках шоу мы также планируем показ спектакля «Анна Каренина» в Москве, где будет 12 выступлений», — цитирует Авербуха Sport24.

Седьмой сезон передачи, ведущими которого были олимпийские чемпионы в одиночном катании Алина Загитова и Алексей Ягудин, завершился.

Ранее Авербух высказался о шансах Евгении Медведевой перейти в парное катание.

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