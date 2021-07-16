Авербух анонсировал новый сезон «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Мы вышли на финишную прямую подготовки. Думаю, что зрители смогут увидеть новый сезон «Ледникового периода». В рамках шоу мы также планируем показ спектакля «Анна Каренина» в Москве, где будет 12 выступлений», — цитирует Авербуха Sport24.
Седьмой сезон передачи, ведущими которого были олимпийские чемпионы в одиночном катании Алина Загитова и Алексей Ягудин, завершился.
Ранее Авербух высказался о шансах Евгении Медведевой перейти в парное катание.