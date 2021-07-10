Авербух высказался о шансах Медведевой перейти в парное катание

Короткая ссылка
Призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух предположил, сумела бы двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева выступать в паре на профессиональном уровне.
Авербух высказался о шансах Медведевой перейти в парное катание
  • РИА Новости

«Я думаю, что у Медведевой действительно есть всё для этого, но здесь уже должно быть принято её внутреннее решение о переходе в другой вид фигурного катания. Я вижу в этом определённый мостик для многих девочек, которые в какой-то момент уже не могут выйти на уровень четверных прыжков, однако прекрасно владеют тройными и чувствуют в себе силы. Думаю, что переход Жени в парное катание или, по крайней мере, её выступление в дуэте в нашем спектакле сможет подтолкнуть многих спортсменок к переходу в парное катание, в котором Россия является флагманом мирового фигурного катания», — цитирует слова Авербуха «Газета.Ru».

Из-за травм 21-летняя Медведева не выступала в официальных соревнованиях в прошлом сезоне.

Ранее фигуристка Медведева высказалась по поводу возможного завершения карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить