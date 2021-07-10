Авербух высказался о шансах Медведевой перейти в парное катание

Призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух предположил, сумела бы двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева выступать в паре на профессиональном уровне.

«Я думаю, что у Медведевой действительно есть всё для этого, но здесь уже должно быть принято её внутреннее решение о переходе в другой вид фигурного катания. Я вижу в этом определённый мостик для многих девочек, которые в какой-то момент уже не могут выйти на уровень четверных прыжков, однако прекрасно владеют тройными и чувствуют в себе силы. Думаю, что переход Жени в парное катание или, по крайней мере, её выступление в дуэте в нашем спектакле сможет подтолкнуть многих спортсменок к переходу в парное катание, в котором Россия является флагманом мирового фигурного катания», — цитирует слова Авербуха «Газета.Ru».

Из-за травм 21-летняя Медведева не выступала в официальных соревнованиях в прошлом сезоне.

Ранее фигуристка Медведева высказалась по поводу возможного завершения карьеры.