Фигуристка Медведева высказалась по поводу возможного завершения карьеры

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на слова журналиста о том, что она покинула профессиональный спорт.
Фигуристка Медведева высказалась по поводу возможного завершения карьеры
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Информации о завершении карьеры пока что не поступало. Хотелось бы, чтобы вся информация исходила из моих уст, тогда она будет на 100% достоверной. На данный момент по данной теме я ничего говорю. Да, очевидно, что я не вхожу в следующий сезон. Но я никогда не говорю «никогда». Заявления никакого не было», — приводит слова Медведевой Sport24.

Она также призвала всех жить сегодняшним днём. Кроме того, спортсменка отметила, что всю жизнь была одиночницей, а теперь ей предстоит задача выступать в ледовом шоу в паре с Александром Энбертом и совершать сложные парные элементы.

«Это будет моё первое выступление в паре. Для того чтобы подготовиться к «Карениной», нам с Сашей пришлось несколько месяцев попотеть», — добавила Медведева.

В минувшем сезоне Медведева не принимала участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова и Медведева не попали в пул допинг-тестирования ISU.

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