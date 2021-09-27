Плющенко отреагировал на информацию, что его 13-летняя ученица Жилина сломала ногу
- РИА Новости
«Очередной вброс журналистов ради красивых заголовков и сенсаций, которые читают поклонники фигурного катания. Адекватные журналисты иногда думают, что их профессия — это как минимум расследование и уточнение данных!» — написал Плющенко в своём Instagram.
Он отметил, что журналисты должны понимать, что лгут о состоянии здоровья 13-летнего ребёнка.
«Жилина в зале получила повреждение — травму связок в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться. Лечим ногу и ждём разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься. Вероника — очень сильная девочка! Более чем уверен, что вы её ещё увидите на соревнованиях в этом году!» — написал Плющенко.
Напомним, что Жилина занимается в академии «Ангелы Плющенко».
Ранее сообщалось, что Жилина получила серьёзную травму ноги.