Миссия выполнима: Кондратюк добыл для России третью путёвку на Игры, Туктамышева и пара Тутберидзе откатались «вполноги»

Марк Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, обновив все личные достижения на взрослом уровне. Благодаря этому сборная России по фигурному катанию сможет впервые за 20 лет заявить в мужском одиночном катании трёх человек на Олимпийских играх. Один из конкурентов 18-летнего подольчанина Александр Самарин тем временем на первом этапе Кубка России в Сызрани впервые в карьере сумел набрать более 100 баллов в короткой программе. Выигравшие в своих категориях Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым откатались не слишком идеально, оставив противоречивые впечатления.

В конце прошедшей недели открылся сезон по-настоящему большого катания: за третью мужскую олимпийскую квоту на турнире Nebelhorn Trophy сражался Марк Кондратюк, а на первом этапе Кубка России в Сызрани свои программы в режиме реальных соревнований показали сразу несколько претендентов на место в национальной команде: Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Александр Самарин — в одиночном катании, Евгения Тарасова / Владимир Морозов — в парах.

Кондратюк стал в Оберстдорфе третьим, исполнив в произвольной программе три четверных прыжка, и Россия впервые за последние 20 лет получила возможность повезти на Олимпийские игры трёх одиночников. Показанные подопечным Светланы Соколовской результаты нельзя назвать выдающимися (хотя он и переписал все личные достижения): в короткой программе Марк остался лишь пятым, но это был тот самый случай, когда главной задачей фигуриста была не борьба за победу (её в Оберстдорфе одержал американец Винсент Чжоу — 284,23), а необходимость зубами выгрызть квоту.

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С одной стороны — вроде бы ничего сложного. С другой, в истории, пусть и очень давно, был случай, когда сильнейшая фигуристка страны 1993 года Мария Бутырская отправилась на чемпионат мира в Прагу и не прошла там квалификацию, довольствовавшись итоговым 29-м местом. Притом что днём ранее на тренировке Маша идеально исполнила всю произвольную программу целиком, сорвала шквал аплодисментов, четверть часа раздавала автографы у борта и ничуть не меньше претендовала на роль фаворита соревнований, чем Оксана Баюл, которая в итоге поднялась на высшую ступень пьедестала почёта.

Вот и в отношении Кондратюка все понимали, насколько велик психологический груз, достаточно внезапно свалившийся на парня (первоначально предполагалось, что в Оберстдорфе выступит чемпион Европы Дмитрий Алиев). Никто не брался предсказывать, чем всё закончится.

О степени ответственности косвенно свидетельствовал даже тот факт, что Соколовская, сильнейший ученик которой Александр Самарин в те же самые дни выступал на этапе Кубка России в Сызрани, поехала на соревнования не с ним, а с Кондратюком.

По итогам короткой программы мужчин в Сызрани впору было задуматься о том, что без личного присутствия тренера Самарин выступает более собранно. Саша просто-таки взорвал зал своей «Матрицей»: впервые в карьере превысил гроссмейстерский рубеж в 100 баллов, превзойдя предыдущее личное достижение почти на 7,5 балла.

Но в произвольной программе магии не случилось: Самарин упал с четверного лутца, дважды не слишком удачно приземлился с тройного акселя (из-за чего с одним из этих прыжков не получился каскад) и ошибся на тройном риттбергере. Набранных баллов хватило для общей победы, но произвольный прокат Александр проиграл Алексею Ерохову, причём солидно: 170,57 против 183,21.

И тут самое время снова вернуться к Кондратюку.

На протяжении тех 20 лет, что российские одиночники выступали на мировых первенствах и Олимпиадах усечённым составом, можно было нередко услышать: зачем, мол, нам вообще три квоты, если бороться за медали способен в лучшем случае один спортсмен? Этим самым избранным до 2014-го был двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, а после его ухода со льда настоящего лидера в мужском одиночном катании так и не случилось, хотя на эту роль поочерёдно претендовали Максим Ковтун, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и тот же Самарин.

А год назад российские одиночники внезапно начали прорываться. Причём так мощно, что вряд ли кто возьмётся сейчас прогнозировать имена тех, кто в декабре заслужит право представлять страну на Играх в Пекине. Но то, что таких спортсменов будет сразу трое, уже сейчас можно назвать колоссальным достижением. И заодно сказать спасибо Марку — за то, что сдюжил в Оберстдорфе.

В плане спортивного интереса женский турнир в Оберстдорфе с победой американки Алисы Лю (207,40) сильно уступал тому, что происходило в Сызрани в исполнении Александры Трусовой и чемпионки мира — 2015 Елизаветы Туктамышевой. Саша устроила себе выездную тренировку для отработки тройного акселя в короткой программе. На приземлении с этого прыжка она снова упала, как и на недавнем турнире в США, но стремление фигуристки продолжать гнуть свою линию сейчас представляется единственно верным. После того как Трусова снялась с произвольной, выиграв короткую программу, Лиза Туктамышева осталась единственной претенденткой на победу в турнире. И одержала её с результатом 220,07.

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Не самые высокие баллы объяснялись целым рядом ошибок. Насколько они критичны? Вряд ли на этот вопрос можно ответить однозначно. С одной стороны, Лиза стоит особняком на фоне остальных. Её главная задача — отобраться в олимпийскую сборную, а это означает, что подбираться к пику формы нужно будет начинать лишь к декабрю: выступать на максимально высоком для себя уровне на протяжении нескольких месяцев возрастным спортсменам слишком сложно.

С другой, все ошибки, сделанные Туктамышевой на первом турнире (при отличных по качеству тройных акселях), оставляли впечатление некой небрежности исполнения, словно фигуристка совершенно осознанно катается «вполноги». А это уже прямой и, наверное, не слишком правильный посыл судьям: мол, не очень-то мне нужны ваши баллы.

Примерно в таком же положении, как Туктамышева, находятся в парном катании Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Игры в Пекине, скорее всего, станут для этой пары последними, но проблема в том, что туда для начала следует отобраться.

Рассуждая об олимпийском сезоне и шансах в парном катании, Татьяна Тарасова незадолго до начала турнира в Сызрани отметила, что Женя и Владимир с переходом к Этери Тутберидзе пока не достигли каких-то глобальных сдвигов, что и невозможно за столь короткий срок. Нет ярких, цепляющих программ, нет вау-эффекта… Но нет его пока и у других российских пар, которые намереваются биться за олимпийскую победу.

«В парном катании все программы ставятся прежде всего так, чтобы подчеркнуть элементы. Будут элементы, зрители начнут соответственно реагировать. А когда программа от начала и до конца идёт на аплодисментах, уже не так важно, под какую музыку катаются фигуристы…» — заметила в том же разговоре заслуженный тренер.

К первому старту Тарасова и Морозов поставили новую короткую программу, заменив «Лунный свет» на Пигмалиона и Галатею, но с элементами, то есть с самой козырной частью своего катания, в произвольном прокате у спортсменов не слишком сложилось: Женя сдвоила сальхов и поочерёдно оступилась в прыжковой комбинации и на втором из выбросов. Она оставила точно такое же ощущение катания «вполноги», как и Туктамышева в турнире одиночниц. Это не помешало паре одержать победу, но вряд ли завоёванное без какой бы то ни было конкуренции первое место было в данном случае самоцелью.

А уже через полторы недели двукратных чемпионов Европы ждёт куда более ответственный старт: на турнире Finlandia Trophy им предстоит соревноваться с действующими чемпионами мира Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.