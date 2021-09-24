Гербольдт считает, что Туктамышева заслужила путёвку на ОИ в Пекине

Фигуристка Катарина Гербольдт оценила перспективы чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой на попадание на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Думаю, при условии чистого исполнения программ всеми Туктамышевой будет непросто выдерживать конкуренцию. Но это спорт, здесь может всякое произойти. Путёвку на Олимпийские игры она, бесспорно, заслужила. А вот насколько ей хватит потенциала, терпения и психологического состояния — вопрос открытый. Но она, конечно, девушка с опытом и будет бороться, и претендовать на это место», — цитирует «Газета.ru» слова Гербольдт.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

24 сентября Туктамышева стала победительницей этапа Кубка России в Сызрани.

Ранее Самарин прокомментировал кровотечение из носа перед своей произвольной программой на этапе КР в Сызрани.