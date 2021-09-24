Самарин прокомментировал кровотечение из носа перед своей произвольной программой на этапе КР в Сызрани

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Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свою победу на первом этапе Кубка России, который проходил в Сызрани.
Самарин прокомментировал кровотечение из носа перед своей произвольной программой на этапе КР в Сызрани
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«Короткая программа была явно получше, а перед произвольной случился некоторый форс-мажор. Практически перед самым прокатом кровь из носа пошла. Потому немного штормило. Но в целом для начала неплохой результат, приятно начинать с первого места, особенно после прошедшего не очень успешного сезона. Большое спасибо команде, тренеру Светлане Владимировне Соколовской. У меня вообще сейчас нет погони за баллами. Есть желание кататься, выступать и спокойно набирать форму, которая была. Почему кровь пошла? Без понятия. У меня вообще нет с этим проблем обычно. Это такой, новый этапчик», — сказал Самарин после проката.

По итогам двух прокатов фигурист набрал 276,51 балла.

Ранее сообщалось, что Самарин стал победителем этапа Кубка России в Сызрани.

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