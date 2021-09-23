Бутырская уверена, что Трусова сможет сделать тройной аксель

Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская оценила выступление Александры Трусовой на этапе Кубка России в Сызрани.

«Уверена, аксель ещё получится. Саша — тот человек, который точно сделает его, учитывая, что она хорошо прыгает четверные прыжки. Наверное, он просто у неё не один из самых любимых. Она так желает и так хочет этого, что добьётся своего», — цитирует Бутырскую «Матч ТВ».

По её словам, Трусова очень много тренируется перед Олимпийскими играми, поэтому в нужный момент она будет должна его сделать.

Бутырская затруднилась назвать причину отказа Трусовой от участия в Кубке России. Она посоветовал спросить об этом саму спортсменку.

«Всякое может быть, но предположение — самое ужасное. Я даже не знаю», — сказала Бутырская.

Трусова во время исполнения тройного акселя допустила падение. Тем не менее она выиграла короткую программу. Потом фигуристка по медицинским показаниям отказалась от дальнейшего выступления на этапе Кубка России.

Ранее сообщалось, что Трусова посетит юбилейный концерт школы «Самбо-70».