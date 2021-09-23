Трусова посетит юбилейный концерт школы «Самбо-70»
- Reuters
«Трусова не будет выступать, она будет просто гостем. А ведущими будут Медведева и Загитова», — цитирует Лайшева «Чемпионат».
Праздничный концерт пройдёт 24 сентября в Государственном Кремлёвском дворце.
Трусова снялась с этапа Кубка России в Сызрани из-за проблем со здоровьем после короткой программы.
Фигуристка выиграла короткую программу. За её исполнение она получила от судей 74,53 балла.
Вторая — Елизавета Туктамышева, набравшая 68,66 балла, третья — Вероника Яметова (65,49).
Произвольная программа пройдёт 24 сентября.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что важнее для Трусовой — пять безошибочных четверных в произвольной или идеальная короткая программа с тройным акселем.