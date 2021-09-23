Тарасова объяснила, почему Трусова проигрывает своим соперницам в короткой программе

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что важнее для российской фигуристки Александры Трусовой — пять безошибочных четверных в произвольной или идеальная короткая программа с тройным акселем.

«С моей стороны было бы неправильно давать какие-то советы и рекомендации, поскольку девочка, как и весь её тренерский штаб, идёт тем путём, которым никто из нас ещё не ходил. На тренировках Саша делает свои прыжки так легко, что силишься понять, как это вообще возможно», — сказала Тарасова в интервью RT.

Тренер объяснила, почему Трусова проигрывает своим соперницам в короткой программе.

«Это как раз легко объяснить. Трусова делает программу с тройным акселем и пока срывает этот прыжок на соревнованиях. Как только аксель получится стабилизировать, всё встанет на свои места», — сказала она.

Ранее Тарасова высказалась об ошибках Трусовой в прыжках.