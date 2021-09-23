Тарасова высказалась об ошибках Трусовой в прыжках

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением об ошибках в прыжках российской фигуристки Александры Трусовой в начале сезона.

«Давайте всё-таки начнём с того, что она — уникальная девочка, выдающаяся. Такой фигуристки в мире нет, никогда не было, и не факт, что на нашем веку появится», — сказал Тарасова в интервью RT.

Тренер отметила, что не бывает такого, чтобы фигуристы не ошибались.

«Так не бывает. В фигурном катании падают даже те, кто вообще не делает сложных прыжков. Возьмите ведущих одиночников-мужчин: не каждый из них прыгнет в произвольной три четверных, а мы говорим о пяти. Конечно, надо понимать, что Саша идёт в олимпийский сезон по абсолютному максимуму. Мне кажется, как я уже сказала, что прыжки в её программе расположены очень удачно, а это главное. Значит, эту произвольную нужно просто накатать. Причём так, чтобы остальные соперницы, выходя на один лёд с Сашей, понимали, что могут бороться только за второе место», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Трусова лидирует по итогам короткой программы на первом этапе Кубка России в Сызрани.