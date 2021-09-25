Неубедительное выступление: почему победа Туктамышевой на первом этапе Кубка России оставила вопросы

Елизавета Туктамышева одержала уверенную победу в первом этапе Кубка России в Сызрани. Однако после снятия одной из главных соперниц в борьбе за путёвку на Олимпиаду Александры Трусовой опытная фигуристка вновь не обошлась без ошибок. В произвольной она допустила помарку на выезде, выполняя сольный тройной аксель, а также сделала двойной лутц вместо тройного. По мнению бывшей подруги-спортсменки по сборной страны Елены Радионовой, обращать внимание на данные старты не стоит. А призёр первенства планеты Алёна Леонова заверила, что к решающим соревнованиям подопечная Алексея Мишина ещё наберёт форму.

После первого соревновательного дня стартового этапа Кубка России в Сызрани главной темой для обсуждения стал неожиданный отказ от продолжения борьбы со стороны Александры Трусовой. «Королева квадов» приехала на турнир в последний момент и не оставила шансов соперницам в короткой программе, в частности, почти на четыре балла опередив Елизавету Туктамышеву.

Однако и по выступлению звёздной подопечной Этери Тутберидзе остались вопросы. Например, она в очередной раз не справилась с заколдованным для неё тройным акселем. Остаётся надеяться, что до главных стартов бронзовый призёр первенства планеты эту проблему решит.

Зато в отсутствие юной оппонентки на первый план в произвольной программе выходила опытнейшая Туктамышева. Для неё это была отличная возможность опередить одну из главных конкуренток в борьбе за путёвку на Олимпийские игры, пусть и на внутренней арене.

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В итоге выступление Елизаветы оставило неоднозначное впечатление. С одной стороны, она ожидаемо одержала победу и более чем на 30 очков оторвалась от ближайшей преследовательницы Вероники Яметовой — отличное начало сезона. С другой, прокаты опытной спортсменки, мягко говоря, сложно назвать идеальными.

Немало помарок было допущено ещё в пятницу, где действующий серебряный призёр чемпионата мира ошиблась на каскаде тройной лутц — двойной тулуп, а вместо тройного флипа прыгнула двойной.

Казалось, что на произвольную, да ещё и в отсутствие Трусовой подопечная Алексея Мишина сумеет собраться, но она вновь не справилась с задачей и откатала программу достаточно «грязно».

Хотя начиналось для фаворита всё просто замечательно. Она с ходу идеально исполнила каскад тройной аксель — двойной тулуп. Но дальше возникли проблемы. Туктамышева уверенно зашла на сольный тройной аксель, но ошиблась на выезде, хотя и смогла удержать равновесие.

Следом пошла «бабочка» на любимом фигуристкой тройном лутце, она позволила себе «сдвоить» его. К сожалению, аналогичный недочёт она допустила и в короткой. После этого ошибок чемпионка мира уже не совершала, при этом за дорожку шагов и заключительное вращение спортсменка получила от судей только третий уровень, тогда как за остальные непрыжковые элементы — четвёртый.

Несмотря на то что выступление фигуристки получилось не самым эталонным, местные поклонники устроили ей стоячую овацию. Рефери оценили произвольную звезды в 149,41 балла, и она спокойно выиграла этап КР.

Остаётся надеяться, что пока ветеран отечественного фигурного катания только набирает форму и не показывает своего максимума. В этом плане показательным станет Finlandia Trophy, который стартует 8 октября и куда фигуристка заявилась ранее.

Пусть выступление чемпионки мира — 2015 в Сызрани вышло далёким от идеального, эксперты призвали относиться к нему не слишком серьёзно. Так, по мнению бронзового призёра ЧМ Елены Радионовой, многие девушки пока только набирают форму.

«Это такой проверочный этап для спортсменов в психологическом плане — одна ступенька для того, чтобы проверить программы, костюмы и так далее. Конечно, для некоторых ребят это отбор на чемпионат России, но для Лизы и Саши Трусовой данный старт стал скорее проверочным», — приводит слова Радионовой «Спорт-Экспресс».

А вот серебряный призёр ЧМ Алёна Леонова, напротив, считает, что Туктамышева уже сейчас находится в отличных кондициях, а к решающим соревнованиям сезона сумеет добавить ещё.

«Произвольная немного не задалась, поскольку не хватило концентрации в начале. Может, она чуть расслабилась после первого прекрасного каскада аксель — тулуп. Дальше немного не получилось, произошёл срыв лутца, но ничего страшного в этом нет, она такое делает с закрытыми глазами в пять утра. А все остальные прыжки исполнены достаточно хорошо», — цитирует Леонову «Газета.ru».

По её словам, «звенящая» форма Туктамышевой должна проявиться чуть позже — ближе к основным стартам сезона, а Елизавета всегда умела идеально к ним готовиться.

«Конкуренция получится жёсткой, но, зная, насколько стабильно Лиза способна кататься и не дрогнуть в нужный момент... опыт должен помочь ей. И я не могу сказать, что она уступает по техническому контенту, — у неё в программе есть и четверной, мы видели это в межсезонье. Думаю, она обязательно будет его делать. И два тройных акселя в произвольной программе — тоже немаловажно. Лиза наравне со всеми будет бороться за олимпийскую путёвку», — добавила Леонова.

По словам бывшей фигуристки Катарины Гербольдт, подопечная Мишина целиком и полностью заслужила путёвку на Олимпийские игры в Пекине, однако завоевать её будет непросто.

«Думаю, что при условии чистого исполнения программ соперницами Туктамышевой будет сложно выдерживать конкуренцию. Но это спорт, может всякое произойти… А насколько Елизавете хватит потенциала, терпения и психологического состояния, вопрос открытый. Но она, конечно, девушка с опытом и будет бороться и претендовать на это место», — подчеркнула Гербольдт.