Россия впервые в истории получила максимальную квоту в фигурном катании на Олимпийские игры
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Российская команда фигуристов на Олимпийских играх в Пекине будет представлена максимальным количеством квот — по три в каждом из четырёх видов программы (мужчины, женщины, спортивные и танцевальные пары).
В последний раз у России было три квоты в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2002 (Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Александр Абт).
Ранее сообщалось, что Кондратюк подтвердил третью олимпийскую квоту России в мужском фигурном катании.