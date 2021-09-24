Россия впервые в истории получила максимальную квоту в фигурном катании на Олимпийские игры

Сборная России по фигурному катанию впервые в своей истории завоевала 12 олимпийских квот, что является максимально возможным количеством.

Российская команда фигуристов на Олимпийских играх в Пекине будет представлена максимальным количеством квот — по три в каждом из четырёх видов программы (мужчины, женщины, спортивные и танцевальные пары).

В последний раз у России было три квоты в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2002 (Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Александр Абт).

Ранее сообщалось, что Кондратюк подтвердил третью олимпийскую квоту России в мужском фигурном катании.