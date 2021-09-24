Горшков заявил, что в ФФККР рассчитывали на Кондратюка

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По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, он рассчитывал, что Марк Кондратюк сумеет добыть для страны третью лицензию на Игры в Пекине в мужском одиночном катании.
Горшков заявил, что в ФФККР рассчитывали на Кондратюка
  • globallookpress.com
  • © Angelika Warmuth/dpa

«Если мы, специалисты из ФФККР, приняли решение направить туда Кондратюка, то, естественно, мы надеялись, что он сможет это сделать», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Сборная России по фигурному катанию впервые в истории завоевала 12 лицензий на участие в Олимпиаде в Пекине.

По три квоты добыли представители танцев на льду, парного, мужского и женского катания.

Ранее сообщалось, что Россия впервые в истории получила максимальную квоту в фигурном катании на Олимпийские игры.

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