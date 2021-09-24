В шаге от победы: почему Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани

Александра Трусова отказалась от участия в произвольной программе на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани после победы в короткой. По словам представителей ФФККР, бронзовая медалистка чемпионатов мира и Европы приняла это решение по медицинским причинам. Однако СМИ сообщают, что спортсменка изначально не собиралась выступать во второй день соревнований.

Александра Трусова одержала победу в короткой программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. По итогам выступления 17-летняя спортсменка набрала 74,53 балла и обошла чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву (70,66), занявшую второе место. Однако не всё было идеально в прокате «русской ракеты», которая снова упала с тройного акселя. Хотя в этот раз она была гораздо ближе к тому, чтобы впервые исполнить его на официальных соревнованиях.

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«Да, к сожалению, тройной аксель не получился вновь, но приятно, что современные одиночницы не скрываются от возникающих трудностей, а наоборот, пытаются заявиться на огромное количество всевозможных турниров. Прошло всего несколько дней с последнего старта в США, и она снова на российской земле. Наверное, идёт наработка этого трикселя. Причём недокрут вышел не тот, за который снимают баллы, а гораздо меньше. К сожалению, элемент не получился, но сезон только начинается», — сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин в эфире Первого канала.

После выступления Трусова внезапно приняла решение о снятии с произвольной программы, которую так ждали её поклонники и эксперты из-за возможности увидеть пять четверных прыжков в исполнении Александры. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсменка отказалась от участия «из-за проблем со здоровьем». Такого варианта развития событий нельзя было исключать, учитывая достаточно напряжённый график бронзовой призёрки чемпионатов мира и Европы. Старт в Сызрани стал для неё третьим за две недели после контрольных прокатов в Челябинске и турнира в американском Норвуде.

Тем не менее на странице фан-клуба фигуристки в Instagram сообщили, что с ней всё в порядке и она просто решила не заявляться на произвольную программу. По информации «Матч ТВ», юная спортсменка действительно изначально не собиралась выступать на второй день турнира, а целью участия в коротком прокате являлась отработка тройного акселя.

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская выразила уверенность, что юная спортсменка в скором времени сможет сделать тройной аксель, учитывая, как хорошо ей удаются четверные прыжки.

«Наверное, этот элемент просто у неё не один из самых любимых. Она так желает и хочет этого, что добьётся своего. Плюс Трусова сейчас очень много работает перед Олимпийскими играми, поэтому я уверена, в нужный момент она его сделает», — заявила Бутырская.

Что касается снятия 17-летней фигуристки с этапа в Сызрани, то, по мнению трёхкратной победительницы первенства Европы, этот вопрос необходимо задавать непосредственно тренеру спортсменки Этери Тутберидзе.

«Сложно говорить, почему она снялась… Мы не знаем истину, а предполагать неправильно. Может быть, плохо чувствовала, возможно, что-то болело. Всякое может быть, но предположение — самое ужасное. Я даже не знаю», — добавила Бутырская.

Как рассказал генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, 24 сентября Трусова посетит юбилейный концерт в честь 50-летия школы. Мероприятие состоится в Государственном Кремлёвском дворце, а его ведущими станут прославленные фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Следовательно, юная спортсменка будет находиться на мероприятии, в то время как в Сызрани пройдёт произвольная программа этапа Кубка России. При этом, по словам Лайшева, двукратная медалистка чемпионата страны прибудет в Кремль в качестве гостя и её выступления ждать не стоит.

«Даже не знал, что Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани. Абсолютно ничего не могу сказать. Сегодня целый день занимался вопросами по концерту, поэтому не следил за новостями», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Трусова всего пятью днями ранее выиграла турнир U.S. International Classic в Норвуде, на котором ей не удалось выполнить тройной аксель в короткой программе, а в произвольной она сделала всего один элемент ультра-си из пяти заявленных. При этом 12 сентября на контрольных прокатах сборной России в Челябинске юная фигуристка первой в истории чисто исполнила пять четверных прыжков в одной программе.