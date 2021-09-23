Возмущение Медведевой, перелом Гном Гномыча и Милохин в «Ледниковом периоде»: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова, Евгения Медведева и Алексей Ягудин выступят в гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание», а Даня Милохин может принять участие в «Ледниковом периоде». Анна Погорилая рассказала, как изменилась её жизнь после рождения ребёнка, а Алёна Савченко приостановила поиск нового партнёра. Сын Евгения Плющенко Александр сломал руку во время игры в футбол, но продолжил занятия на льду, а Элизабет Турсынбаева объявила о завершении карьеры.

Завершение карьеры Турсынбаевой и выступление Загитовой и Медведевой

Известная казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева объявила о завершении карьеры в возрасте 21 года. Подопечная Этери Тутберидзе известна тем, что стала первой спортсменкой, исполнившей четверной прыжок на взрослом турнире.

Она включала в программы элементы ультра-си ещё до Александры Трусовой, которая по праву носит звание королевы квадов. По признанию Турсынбаевой, она решила завершить карьеру из-за травмы, которая не позволяет ей полноценно тренироваться.

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Фигуристка благодаря наличию в программе четверного сальхова завоевала серебро чемпионата мира — 2019, уступив лишь олимпийской чемпионке Алине Загитовой и превзойдя Евгению Медведеву.

В ближайшее время Загитова и Медведева вместе вернутся на лёд, пусть и в рамках гала-шоу. Речь о постановке «Влюблённые в фигурное катание». Мероприятие состоится 25 сентября на «ЦСКА Арене».

В списке участников числятся олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Никита Кацалапов, а также известный испанский фигурист Хавьер Фернандес.

Что касается Медведевой, то она успевает не только тренироваться, но и следить за новостями. Например, девушка эмоционально отреагировала на новость о массовом истреблении дельфинов вблизи Фарерских островов.

«В современном и цивилизованном мире такое не должно происходить. Боль и разочарование. Это настоящее зло», — написала Медведева в сториз Instagram.

Между тем двукратная чемпионка планеты может получить довольно неожиданного партнёра в популярной программе Первого канала «Ледниковый период» — звезду TikTok Даню Милохина.

В социальных сетях он уже поделился с подписчиками деталями подготовки к шоу, похваставшись сложным прыжком. Поклонники хотят видеть молодого человека в паре с Медведевой или Загитовой, но олимпийская чемпионка пока не подтвердила своё участие в программе ни в качестве ведущей, ни в качестве фигуристки. Медведева, напротив, дала согласие, поэтому шансы на то, что именно она встанет в дуэт с Милохиным, есть.

Возвращение Косторной и травма Гном Гномыча

А действующие российские фигуристы продолжают активно вкатываться в новый сезон. Так, на днях стало известно, что Россию на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy представят чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионы Европы Алёна Косторная, Софья Самодурова и Дмитрий Алиев, а также Майя Хромых, Макар Игнатов и Александр Самарин. В парном катании выступят Карина Акопова — Никита Рахманин. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный представят страну в танцах на льду.

С наибольшим интересом болельщики ждут выступления Косторной, ведь она впервые выйдет на лёд в рамках официального соревнования после возвращения к Тутберидзе. В Венгрии она должна продемонстрировать восстановленный тройной аксель.

Что касается Щербаковой, то она полностью оправилась от травмы и безошибочно исполнила обе программы на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Серьёзным минусом стало лишь отсутствие фирменных квадов, которые спортсменка пообещала вскоре включить в свои выступления. Возможно, это произойдёт уже в Будапеште.

Если молодая фигуристка больше не испытывает проблем со здоровьем, то сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша, больше известный как Гном Гномыч, напротив, получил повреждение — сломал руку во время игры в футбол. Об этом ребёнок рассказал в своём Instagram. Юный фигурист неудачно отбил мяч ладонью, когда стоял на воротах.

При этом Плющенко и не думает жалеть своего сына, также занимающегося фигурным катанием. Отец мальчика выложил видео, на котором Гном Гномыч вышел на лёд с забинтованной рукой.

Рудковская решение мужа поддержала. Она отметила, что гордится ребёнком. При этом она заверила своих подписчиков, что Гном Гномыч в ближайшее время будет заниматься в облегчённом режиме.

«Рада, что растёт настоящий мужчина! Боец. Спортсмен. И пусть нет сегодня сложных прыжков, но какой характер у восьмилетнего мальчика! Сколько души и сил он вкладывал в каждое движение! Горжусь, что все мои старшие дети — настоящие мужчины! Только родители детей-спортсменов меня поймут. Только те, кто знает, что такое профессиональный спорт, поймут, что для таких детей, как наш с Евгением сын, спорт — это вся их жизнь», — отметила Рудковская.

Материнство Погорилой и новый этап в жизни Савченко





Мамой успела стать и Анна Погорилая, ещё недавно выходившая на лёд. Призёр первенства планеты рассказала, что её жизнь кардинально изменилась с рождением дочери Евы. Первое время у фигуристки совсем не оставалось времени на себя, но сейчас она успевает заниматься дома фитнесом, йогой и растяжкой. Также спортсменка объяснила, как научилась грамотно всё планировать в отсутствие няни.

«Забот становится в десять раз больше. Начнём: поликлиника, уборка, готовка (у нас прикорм), прогулки, купание и так далее. Также я иногда выезжаю на работу. Это хороший способ переключиться. Кстати, туда беру Еву с собой, пока нахожусь на льду, с ней гуляет кто-то из родителей детей из группы, за что им большое спасибо. Такой маленький лайфхак», — написала Погорилая.

При этом фигуристка отметила, что, несмотря на все сложности, появление ребёнка принесло в её семью «очень много любви».

«Трудности были — и очень большие, как и у многих, начиная от здоровья Евы и заканчивая кормлением и моими рыданиями. Это невероятное счастье, которое пришло к нам под Новый год», — написала Погорилая.

Другая мама и олимпийская чемпионка, Алёна Савченко, оставила попытки найти нового партнёра, пишут СМИ. Фигуристка надеялась на возвращение в спорт в паре с Бруно Массо, с которым выиграла ОИ в Пхёнчхане, но он отказался по семейным обстоятельствам. Теперь она намерена развиваться как тренер и собирается открыть свою школу фигурного катания.

Пост Трусовой и эмоции Дэвис

Между тем Александра Трусова, которая произвела фурор на открытых прокатах сборной России, уже выиграла первые соревнования олимпийского сезона. Фигуристка стала сильнейшей на турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021 в США.

«Долгожданный сезон открыт! И пусть прокат получился с ошибками, это только начало. Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели. И конечно, большое спасибо моим болельщикам! Точно знаю, вы рядом, даже когда я на другом конце света», — написала Трусова.

Диана Дэвис, которая также выступила на U.S. International Figure Skating Classic 2021, вслед за подругой поделилась эмоциями от дебюта на взрослых соревнованиях. Со своим партнёром Глебом Смолкиным она завоевала в США серебро. Теперь дочь Тутберидзе готовится выступить на первом для себя взрослом этапе Гран-при в Канаде.

«Спасибо за прекрасные эмоции, которые мы испытали за прошедшие две недели! С нетерпением ждём Skate Canada», — написала Дэвис.