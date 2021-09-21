Команда Тутберидзе поздравила Трусову с победой на турнире в США

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Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила Александру Трусову с победой на турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021 в США.
Команда Тутберидзе поздравила Трусову с победой на турнире в США
  • Reuters

«Поздравляем Александру Трусову с победой на U.S. International Figure Skating Classic 2021. Работаем дальше», — написала команда Тутберидзе в Instagram.

Напомним, что Трусова выиграла турнир в США. На контрольных прокатах сборной России фигуристка стала первой одиночницей, сумевшей приземлить пять четверных прыжков.

В минувшем сезоне Трусова тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Она стала бронзовой призёркой чемпионата мира 2021 года.

Ранее Тутберидзе обратилась к болельщикам после турнира в США.

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