Команда Тутберидзе поздравила Трусову с победой на турнире в США

Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила Александру Трусову с победой на турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021 в США.

«Поздравляем Александру Трусову с победой на U.S. International Figure Skating Classic 2021. Работаем дальше», — написала команда Тутберидзе в Instagram.

Напомним, что Трусова выиграла турнир в США. На контрольных прокатах сборной России фигуристка стала первой одиночницей, сумевшей приземлить пять четверных прыжков.

В минувшем сезоне Трусова тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Она стала бронзовой призёркой чемпионата мира 2021 года.

Ранее Тутберидзе обратилась к болельщикам после турнира в США.