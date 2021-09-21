Команда Тутберидзе поздравила Трусову с победой на турнире в США
- Reuters
«Поздравляем Александру Трусову с победой на U.S. International Figure Skating Classic 2021. Работаем дальше», — написала команда Тутберидзе в Instagram.
Напомним, что Трусова выиграла турнир в США. На контрольных прокатах сборной России фигуристка стала первой одиночницей, сумевшей приземлить пять четверных прыжков.
В минувшем сезоне Трусова тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Она стала бронзовой призёркой чемпионата мира 2021 года.
Ранее Тутберидзе обратилась к болельщикам после турнира в США.