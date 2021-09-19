Тутберидзе обратилась к болельщикам после турнира в США
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«Спасибо огромное болельщикам за поддержку и любовь, которую мы чувствовали на протяжении всего этого турнира», — написала Тутберидзе в своём Instagram.
На турнире, который проходил в американском Норвуде, воспитанница Тутберидзе Александра Трусова выиграла соревнования одиночниц, а дочь тренера Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным заняла второе место в танцах на льду.
Ранее Трусова оценила своё выступление на турнире U.S. International Classic.