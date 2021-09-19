Трусова оценила своё выступление на турнире U.S. International Classic

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Россиянка Александра Трусова прокомментировала своё выступление на турнире U.S. International Classic по фигурному катанию в США.
Трусова оценила своё выступление на турнире U.S. International Classic
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«Долгожданный сезон открыт! И пусть прокат получился с ошибками, это только начало сезона. Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели. И конечно, большое спасибо моим болельщикам! Я точно знаю, вы рядом, даже когда я на другом конце света», — написала фигуристка в Instagram.

Трусова выиграла турнир в США. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 216,80 балла.

На чемпионате мира — 2021 в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль.

Напомним, что ранее фигуристка стала первой одиночницей, которая в произвольной программе приземлила пять четверных прыжков.

Ранее cеребряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова оценила выступление Трусовой на U.S. International Classic.

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