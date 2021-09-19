Леонова предположила, почему Трусова допустила ошибки на турнире в США

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова оценила выступление Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic в США.
Леонова предположила, почему Трусова допустила ошибки на турнире в США
  • © AP

«Возможно, сказался перелёт, был маленький перерыв между прокатами и турниром, не успела восстановиться. Ничего страшного», — цитирует Леонову «Чемпионат».

Она также отметила, что лучше допустить ошибку на таком турнире, чем на более важном старте. Леонова считает, что выступление в США никак не отразится на уверенности Трусовой.

Александра Трусова выиграла турнир U.S. International Classic в США. Она набрала по итогам короткой и произвольной программ 216,80 балла.

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