Леонова предположила, почему Трусова допустила ошибки на турнире в США
- © AP
«Возможно, сказался перелёт, был маленький перерыв между прокатами и турниром, не успела восстановиться. Ничего страшного», — цитирует Леонову «Чемпионат».
Она также отметила, что лучше допустить ошибку на таком турнире, чем на более важном старте. Леонова считает, что выступление в США никак не отразится на уверенности Трусовой.
Александра Трусова выиграла турнир U.S. International Classic в США. Она набрала по итогам короткой и произвольной программ 216,80 балла.
Ранее РУСАДА повторно проверило на допинг танцевальную пару Степанова — Букин.