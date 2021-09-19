Плющенко: всю работу с фигуристами я выстраиваю так, как было у Мишина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, с кого берёт пример при выстраивании тренировочного процесса.

«Система подготовки, все упражнения, взаимодействие с тренером — всё это я выстраиваю так, как было у Мишина. Поначалу ребятам, которые приходят к нам из других школ, это непривычно и необычно. Но у нас получается. Подбирается хорошая команда. И сейчас надо пахать, работать дальше», — цитирует Плющенко Федерация фигурного катания России.

Напомним, что подопечная Плющенко Анастасия Зинина заняла второе место на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Красноярске. Она уступила Софье Акатьевой, ученице Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова выиграла турнир в США.